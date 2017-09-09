"Ницца" прервала 17-матчевую победную серию "Монако"

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле разгромила "Монако" со счетом 4:0.

Стоит отметить, что монегаски впервые не сумели одержать победу за последние 18 матчей.

Ранее "Монако" одержал 17 побед в Лиге 1 с учетом прошлого сезона.

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