"Ницца" прервала 17-матчевую победную серию "Монако"
В матче 5-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле разгромила "Монако" со счетом 4:0.
Стоит отметить, что монегаски впервые не сумели одержать победу за последние 18 матчей.
Ранее "Монако" одержал 17 побед в Лиге 1 с учетом прошлого сезона.
Не пропустите: "Ницца" разгромила "Монако". | http://soccernews.ru
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