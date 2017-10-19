"Ницца" проиграла "Лацио", "Зюльте-Варегем" и "Витесс" разошлись миром

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"Ницца" проиграла "Лацио", "Зюльте-Варегем" и "Витесс" разошлись миром

Завершились два матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе К. "Ницца" на своем поле потерпела поражение от "Лацио", "Зюльте-Варегем" сыграл вничью с "Витессом".

"Ницца" Франция – "Лацио" Италия - 1:3 (1:1)
Голы: Балотелли, 4 - 1:0, Кайседо, 5 - 1:1, Милинкович-Савич, 65 - 1:2, Милинкович-Савич, 89 - 1:3

"Ницца": Кардиналь, Данте, Ле Маршан, Жалле (Срарфи, 88), Марлон, Снейдер, Ле-Мелу (Плеа, 71), Менди, Вальтер, Бюрне, Балотелли.

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Раду, Габаррон, Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Лулич, Нани (Иммобиле, 60), Мурджиа, Ди Дженнаро (Луис Альберто, 60), Кайседо (Лейва, 75).

"Зюльте-Варегем" Бельгия – "Витесс" Голландия - 1:1 (1:1)
Голы: Кашия, 23 (автогол) - 1:0, Брюнс, 27 - 1:1

"Зюльте-Варегем": Бостин, Элен, Дерейк, Хамалайнен, Де Метс, Де Сарт, Кайя (Шапоньич, 89), Копман, Уэлш (де Фо, 70), Олайинка, Лейя-Исека (де По, 55).

"Витесс": Пасвеер, Кашия, Бюттнер (Файе, 82), Дабо, Мязга, Маунт, Сереро, Рашица, Брюнс (Колкетт, 77), Линссен, Кастайнос.

Положение команд: Лацио - 9, Ницца - 6, Витесс, Зюльте-Варегем - 1.

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