"Ницца" проиграла "Марселю" в домашнем матче Лиги 1

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"Ницца" проиграла "Марселю" в домашнем матче Лиги 1

"Марсель" обыграл "Ниццу" в матче 3-го тура Лиги 1.

В составе победителей голами отметились Дарио Бенедетто и Димитри Пайет.

Напомним, что этот матч был остановлен из-за гомофобного баннера.

"Ницца" - "Марсель" - 1:2 (0:1)

Голы: Бенедетто, 31 - 0:1, Сипрьен пенальти, 66 - 1:1, Пайет пенальти, 73 - 2:1.

"Ницца": Бенитес, Бюрне, Данте, Эрей (Сиссе, 56), Пельмар (Ле Биан, 81), Сипрьен, Тамез (Атталь, 62), Сако, Ле-Мелу, Лусамба, Ганаго.

"Марсель": Манданда, Амави, Камара, Сакаи, Сарр (Чалета-Цар, 89), Лопес(Жермен, 70), Стротман, Пайет, Сансон, Альваро Гонсалес, Бенедетто (Луис Густаво, 81).

"Марсель" в турнирной таблице Лиги 1 занимает 13 место. "Ницца" расположилась на 5 строчке.

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