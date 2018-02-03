"Ницца" проиграла "Тулузе" и другие результаты 24-го тура чемпионата Франции

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"Ницца" проиграла "Тулузе" и другие результаты 24-го тура чемпионата Франции

Представляем результаты 24-го тура французской Лиги 1.

"Ницца" – "Тулуза" 0:1

Гол: Градель, 67 - 0:1

"Ницца": Бенитес, Данте, Коли, Бюрне, Сарр, Сери, Тамез (Лусамба, 86), Срарфи, Макенго (Сако, 72), Менди (Ганаго, 72), Плеа.

"Тулуза": Лафон, Яго, Мубандже, Мишлен, Амьен Аду, Сангаре, Каюзак, Имбула (Блен, 82), Градель, Жан (Мубеле, 88), Саного (Тойвонен, 74).

Предупреждения: Саного (21), Коли (52), Тамез (59), Мишлен (60).


"Амьен" – "Сент-Этьен" 0:2

Голы: Дебюши, 62 - 0:1, Кабелла, 85 - 0:2

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Эль-Хаджам, Аденон, Монкондюи, Манзала (Бодмер, 46), Фофана (Гоп-Фенепеж, 74), Какута, Конате, Мендоса (Бурго, 63).

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва, Дебюши, Перрен, Кабелла, Сельнэс, Бамба, Мвила (Диуссе, 81), Монне-Паке (Пажо, 73), Берич (Амума, 65).

Предупреждения: Конате (24), Аденон (54), Бамба (57).


"Монпелье" – "Анжер" 2:1

Голы: Токо-Экамби (пен), 20 - 0:1, Ласн, 42 - 1:1, Мбенза, 71 - 2:1

"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Конгре, Коцца (Самбия, 36), Мукиеле, Иконе, Скири, Долли (Мбенза, 68), Ласн, Агиляр, Камара (Сьо, 82).

"Анжер": Бютель, Тома, Манко, Траоре, Бамба, Капель (Фюльжени, 65), Мангани, Онианге (Канга, 77), Сантамария, Те (Кеткеофомфон, 60), Токо-Экамби.

Предупреждения: Сантамария (5), Траоре (75).


"Страсбур" – "Бордо" 0:2

Голы: Санкаре, 3 - 0:1, Лаборд, 53 - 0:2

"Страсбур": Камара, Манган, Лала, Фулькье, Мартинес, Ахолу, Гримм (Блайяк, 54), Мартен, Терье, Да Кошта (Баокен, 70), Саади.

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Лерагер, Санкаре, Мейте, Малком (Камано, 82), де Превиль (Бесс, 67), Лаборд (Брэйтуэйт, 68).

Предупреждения: Пундже (5), Гримм (25), Пабло (30), Санкаре (48). | http://soccernews.ru

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2 Марсель 24 51
3 Лион 23 48
4 Монако 23 47
5 Нант 23 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Ренн 23 31
10 Генгам 23 29
11 Сент-Этьен 24 29
12 Дижон 23 28
13 ФК Кан 23 27
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
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