"Ницца" проиграла "Тулузе" и другие результаты 24-го тура чемпионата Франции
Представляем результаты 24-го тура французской Лиги 1.
"Ницца" – "Тулуза" 0:1
Гол: Градель, 67 - 0:1
"Ницца": Бенитес, Данте, Коли, Бюрне, Сарр, Сери, Тамез (Лусамба, 86), Срарфи, Макенго (Сако, 72), Менди (Ганаго, 72), Плеа.
"Тулуза": Лафон, Яго, Мубандже, Мишлен, Амьен Аду, Сангаре, Каюзак, Имбула (Блен, 82), Градель, Жан (Мубеле, 88), Саного (Тойвонен, 74).
Предупреждения: Саного (21), Коли (52), Тамез (59), Мишлен (60).
"Амьен" – "Сент-Этьен" 0:2
Голы: Дебюши, 62 - 0:1, Кабелла, 85 - 0:2
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Эль-Хаджам, Аденон, Монкондюи, Манзала (Бодмер, 46), Фофана (Гоп-Фенепеж, 74), Какута, Конате, Мендоса (Бурго, 63).
"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва, Дебюши, Перрен, Кабелла, Сельнэс, Бамба, Мвила (Диуссе, 81), Монне-Паке (Пажо, 73), Берич (Амума, 65).
Предупреждения: Конате (24), Аденон (54), Бамба (57).
"Монпелье" – "Анжер" 2:1
Голы: Токо-Экамби (пен), 20 - 0:1, Ласн, 42 - 1:1, Мбенза, 71 - 2:1
"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш, Конгре, Коцца (Самбия, 36), Мукиеле, Иконе, Скири, Долли (Мбенза, 68), Ласн, Агиляр, Камара (Сьо, 82).
"Анжер": Бютель, Тома, Манко, Траоре, Бамба, Капель (Фюльжени, 65), Мангани, Онианге (Канга, 77), Сантамария, Те (Кеткеофомфон, 60), Токо-Экамби.
Предупреждения: Сантамария (5), Траоре (75).
"Страсбур" – "Бордо" 0:2
Голы: Санкаре, 3 - 0:1, Лаборд, 53 - 0:2
"Страсбур": Камара, Манган, Лала, Фулькье, Мартинес, Ахолу, Гримм (Блайяк, 54), Мартен, Терье, Да Кошта (Баокен, 70), Саади.
"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Лерагер, Санкаре, Мейте, Малком (Камано, 82), де Превиль (Бесс, 67), Лаборд (Брэйтуэйт, 68).
Предупреждения: Пундже (5), Гримм (25), Пабло (30), Санкаре (48). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|62
|2
|Марсель
|24
|51
|3
|Лион
|23
|48
|4
|Монако
|23
|47
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Монпелье
|24
|34
|7
|Ницца
|24
|34
|8
|Бордо
|24
|32
|9
|Ренн
|23
|31
|10
|Генгам
|23
|29
|11
|Сент-Этьен
|24
|29
|12
|Дижон
|23
|28
|13
|ФК Кан
|23
|27
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|26
|16
|Анжер
|24
|25
|17
|Амьен
|24
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|24
|18