"Ницца" – ПСЖ - 1:2 (обзор)

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"Ницца" – ПСЖ - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 30-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и ПСЖ (1:2).

Видео: "Ницца" – ПСЖ.

Не пропустите: Дани Алвес принес ПСЖ победу над "Ниццей". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
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