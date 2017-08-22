"Ницца" пытается вернуть Бен Арфа

"Ницца" рассматривает вариант с возвращением атакующего полузащитника ПСЖ Хатема Бен Арфа, сообщает RMC Sport.

По информации источника, "орлята" хотят подписать 30-летнего футболиста этим летом и уже ведут соответствующие переговоры с парижанами.

Стоит отметить, что Бен Арфа перешёл из "Ниццы" в ПСЖ прошлым летом на правах свободного агента.

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