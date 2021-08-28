"Ницца" разгромила "Бордо" в 4-м туре Лиги 1
Фото твиттер Лиги 1
В рамках 4-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своём поле крупно обыграла "Бордо" со счётом 4:0.
Победу домашней команде принесли дубль Амина Гуири, а также голы Джастина Клюйверта и Кефрена Тюрама.
"Ницца" – "Бордо" - 4:0
Голы: 1:0 – 7 Клюйверт, 2:0 – 33 Гуири, 3:0 – 42, пенальти Гуири, 4:0 – 85 Тюрам.
"Ницца": Бенитес, Лотомба (Данилюк, 77), Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Тюрам, 84), Лемина, Росарио, Гуири (Камара, 84), Ндойе, Клюйверт (Стенгс, 36; Да Кунья, 77).
"Бордо": Костиль, Косьельни, Кватенг, Мангаш, Менса (Пембеле, 46), Франсержио, Отавио, Сиссоко (Калу, 46), Уден (Зеркан, 70), Хван Ый Чжо, Мара (Адли, 69).
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|Монпелье
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