"Ницца" разгромила "Монако"

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"Ницца" разгромила "Монако"

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Ницца" неожиданно крупно победила "Монако". Дублем отметился Марио Балотелли, еще по мячу на счету Алассана Плеа и Игнатиуса Ганаго.

"Ницца" – "Монако" - 4:0 (2:0)
Голы: Балотелли, 6 (с пенальти) - 1:0, Плеа, 18 - 2:0, Балотелли, 60 - 3:0, Ганаго, 85 - 4:0

"Ницца": Кардиналь, Марлон, Жалле, Суке, Ле Маршан, Козьелло (Менди, 85), Сери, Ле-Мелу, Сент-Максимен (Вальтер, 79), Балотелли (Ганаго, 74), Плеа.

"Монако": Субашич, Глик, Жорже, Жемерсон, Сидибе, Моутинью, Фабиньо, Лемар (Геззаль, 46), Лопеш (Каррильо, 46), Диакаби, Фалькао (Йоветич, 69).

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