"Ницца" разгромила "Сент-Этьен" и ворвалась в топ-3 в Лиге 1

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"Ницца" разгромила "Сент-Этьен" и ворвалась в топ-3 в Лиге 1

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Ницца" на выезде разгромила "Сент-Этьен" со счетом 3:0.

Победу гостям принесли голы Амина Гуири, Кэлвина Стенгса и Анди Делора.

"Ницца", набрав 13 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" с тремя очками остался на последней, 20-й позиции.

"Сент-Этьен" – "Ницца" - 0:3 (0:1)
Голы: Гуири, 15 - 0:1, Стенгс, 54 - 0:2, Делор, 83 - 0:3

"Сент-Этьен": Баич, Мукуди, Наде, Соу, Трауко, Неу Нупа (Юссуф, 67), Камара, Буанга (Будебуз, 46), Амума (Аушиш, 66), Хазри (Рамирес, 79), Крассо (Норден, 46).

"Ницца": Бенитес, Аталь (Тодибо, 89), Данте, Данилюк, Бар, Камара (Да Кунья, 79), Лемина, Тюрам (Гессан, 78), Стенгс (Лотомба, 79), Делор, Гуири (Росарио, 69).

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