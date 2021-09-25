"Ницца" разгромила "Сент-Этьен" и ворвалась в топ-3 в Лиге 1
Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Франции "Ницца" на выезде разгромила "Сент-Этьен" со счетом 3:0.
Победу гостям принесли голы Амина Гуири, Кэлвина Стенгса и Анди Делора.
"Ницца", набрав 13 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" с тремя очками остался на последней, 20-й позиции.
"Сент-Этьен" – "Ницца" - 0:3 (0:1)
Голы: Гуири, 15 - 0:1, Стенгс, 54 - 0:2, Делор, 83 - 0:3
"Сент-Этьен": Баич, Мукуди, Наде, Соу, Трауко, Неу Нупа (Юссуф, 67), Камара, Буанга (Будебуз, 46), Амума (Аушиш, 66), Хазри (Рамирес, 79), Крассо (Норден, 46).
"Ницца": Бенитес, Аталь (Тодибо, 89), Данте, Данилюк, Бар, Камара (Да Кунья, 79), Лемина, Тюрам (Гессан, 78), Стенгс (Лотомба, 79), Делор, Гуири (Росарио, 69).
Не пропустите: У "Реала" появился серьёзный конкурент в борьбе за Мбаппе. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ницца" разгромила "Сент-Этьен" и ворвалась в топ-3 в Лиге 1
-
Россия может вновь провести чемпионат мира по футболу
-
ПСВ вновь проиграл в чемпионате Нидерландов
-
"Валенсия" на 95-й минуте спаслась от поражения в матче с "Атлетиком"
-
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче с "Крыльями Советов"
-
"Эвертон" обыграл "Норвич" и догнал лидеров АПЛ
-
"Шахтер" одержал крупную победу в УПЛ и догнал "Динамо"
-
Дзюба принес "Зениту" победу в матче с "Крыльями Советов"
-
Жириновский: "Мамаева и Кокорина нужно было сослать в Сибирь"
-
"Милан" вырвал победу над "Специей"
-
Николич прокомментировал ничью с "Химками"
-
Даниэль Мальдини забил дебютный гол за "Милан"
-
Гвардиола побил исторический рекорд "Манчестер Сити"
-
"Алавес" нанёс поражение действующему чемпиону "Атлетико"
-
Роналду впервые не забил после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле", не забив пенальти на 93-й минуте
-
"Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче 6-го тура АПЛ
-
"Локомотив" сыграл вничью с "Химками", проведя почти тайм в меньшинстве
-
"Ростов" назвал имя преемника уволенного Сёмина
-
17-летний вратарь Худяков дебютировал за "Локомотив" после удаления Гильерме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13