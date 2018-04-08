"Ницца" – "Ренн" - 1:1 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 32-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Ренном" (1:1).
Видео: "Ницца" – "Ренн".
Не пропустите: "Ницца" и "Ренн" разошлись миром. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола: "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед"
-
Гуллит поделился мнением о работе Гаттузо в "Милане"
-
"Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада
-
Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола контракты с "Fly Emirates" и "Nike"
-
Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии
-
Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе"
-
Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ
-
ПСЖ согласовал контракт с новым тренером
-
Дембеле: "Хочу занять свое место в "Барселоне" и остаться здесь надолго"
-
Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство"
-
Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"
-
Капелло: "На данный момент в Италии нет игроков, которые способны решать исход матчей"
-
"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖ
-
Рейнгольд: "Надеялся, что Шатов станет игроком "Спартака"
-
Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России
-
ПСЖ нацелился на очередного бразильца
-
Кирьяков: "Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ"
-
Погба готов перейти в ПСЖ
-
В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Монако
|32
|70
|3
|Лион
|32
|63
|4
|Марсель
|32
|63
|5
|Ренн
|32
|47
|6
|Монпелье
|32
|46
|7
|Ницца
|32
|46
|8
|Нант
|32
|44
|9
|Сент-Этьен
|32
|43
|10
|Генгам
|32
|41
|11
|Дижон
|32
|41
|12
|Бордо
|32
|40
|13
|Амьен
|32
|37
|14
|Анжер
|32
|36
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|32
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Труа
|32
|29
|19
|Лилль
|32
|28
|20
|Метц
|32
|22