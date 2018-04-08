"Ницца" – "Ренн" - 1:1 (обзор)

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"Ницца" – "Ренн" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 32-го тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Ренном" (1:1).

Видео: "Ницца" – "Ренн".

Не пропустите: "Ницца" и "Ренн" разошлись миром. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Лион 32 63
4 Марсель 32 63
5 Ренн 32 47
6 Монпелье 32 46
7 Ницца 32 46
8 Нант 32 44
9 Сент-Этьен 32 43
10 Генгам 32 41
11 Дижон 32 41
12 Бордо 32 40
13 Амьен 32 37
14 Анжер 32 36
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 32 34
17 Тулуза 32 30
18 Труа 32 29
19 Лилль 32 28
20 Метц 32 22
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