"Ницца" с голом и удалением Балотелли обыграла "Дижон"

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"Ницца" с голом и удалением Балотелли обыграла "Дижон"В матче 12-го тура французской Лиги 1 "Ницца" на своем поле минимально обыграла "Дижон".

"Ницца" - "Дижон" - 1:0

Гол: Балотелли, 39 - 1:0 (пенальти).

"Ницца": Бенитес, Суке, Данте, Ле Маршан, Жайе, Вальтер, Козьелло (Тамезе, 76), Менди, Леес-Мелу, Плеа, Балотелли.

Удаление: Балотелли, 90+1 ("Ницца").

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Анжер". | soccernews.ru

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