"Ницца" с минимальным счетом одолела "Монпелье"

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"Ницца" с минимальным счетом одолела "Монпелье"

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Ницца" переиграла "Монпелье".

"Ницца" – "Монпелье" 1:0

Гол: Ле-Мелу, 59 - 1:0

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Суке, Данте, Ле-Мелу, Тамез (Сипрьен, 89), Сери, Сент-Максимен (Сарр, 86), Плеа, Балотелли (Ле Биан, 84).

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Мукиеле, Педру Мендеш, Самбия (Иконе, 71), Долли (Нинга, 66), Пирис, Скири, Мбенза (Камара, 83), Сьо. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Ницца 34 50
6 Сент-Этьен 34 49
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 34 46
9 Нант 34 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 34 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 33 36
16 Страсбур 34 34
17 Тулуза 33 33
18 Труа 34 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
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