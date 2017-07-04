"Ницца" сделала предложение Лихтштайнеру

"Ницца" продолжает переговоры по трансферу швейцарского защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский клуб сделал предложение футболисту. Агент швейцарца собирается в ближайшее время встретиться с руководством "Ниццы".

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать 33-летнего Лихтштайнера за 4 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

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