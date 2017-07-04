"Ницца" сделала предложение Лихтштайнеру
"Ницца" продолжает переговоры по трансферу швейцарского защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, французский клуб сделал предложение футболисту. Агент швейцарца собирается в ближайшее время встретиться с руководством "Ниццы".
Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать 33-летнего Лихтштайнера за 4 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.
Не пропустите: "Ювентус" предложил за Бернардески 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
"Кристал Пэлас" будет использовать чеснок, чтобы бороться с паразитами на стадионе
-
Марадона: "Надеюсь, что "Наполи" станет чемпионом Италии, а Хамшик побьет мой рекорд"
-
"Милан" отказался продавать Бакку в "Марсель" за 20 миллионов евро
-
Агент: "Цаллагов не собирается уходить из "Зенита"
-
"Ахмат" подписал Жабу
-
"Интер" вновь отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже Перишича
-
"Хаддерсфилд" купил Инса за девять миллионов евро
-
Себальос: "Мое будущее прояснится через две недели"
-
Борха Бастон перешел в "Малагу"
-
"Бешикташ" объявил о переходе Пепе
-
Агент пытается помешать продлению контракта Доннаруммы с "Миланом"
-
"Рома" хочет купить Ярмоленко
-
"Уфа" может подписать израильского бека
-
Де Гузман перейдет в "Айнтрахт"
-
"Алашкерт", "Линфилд" и ТНС вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
-
"Интер" заинтересовался аргентинским хавбеком Чеккини
-
Санчес решил остаться в "Арсенале"
-
Марадона выпил водки с локтя
-
Франческоли: "Ривер Плейт" пока не получил от "Зенита" оплату за Дриусси"
-
Сусо: "Я остаюсь в "Милане"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18