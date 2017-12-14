"Ницца" становится последним участником 1/4 финала кубка французской лиги

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"Ницца" становится последним участником 1/4 финала кубка французской лигиВ матче 1/8 финала кубка французской лиги "Ницца" лишь в серии пенальти смогла обыграть "Лилль".

"Лилль" - "Ницца" - 1:1, по пенальти - 2:3

Голы: Араухо, 7 - 1:0, Балотелли, 58 - 1:1.

"Ницца": Кардиналь, Суке, Марлон, Данте, Ле Маршан (Бюрнер, 46), Сери, Тамезе (Леес-Мелу, 86), Макенго (Киприен, 81), Срарфи, Балотелли, Плеа.

Напомним, также в 1/4 финала турнира вышли ПСЖ, "Амьен" и "Монпелье". | soccernews.ru

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