"Ницца" теряет Балотелли

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли выбыл из строя из-за мышечного повреждения бедра, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с этой травмой 26-летний итальянец пропустит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Аякса", который состоится 2 августа.

Не исключено, что Балотелли не сыграет и в поединке первого тура Лиги 1 против "Сент-Этьена".

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