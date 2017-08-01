"Ницца" теряет Балотелли

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"Ницца" теряет Балотелли

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли выбыл из строя из-за мышечного повреждения бедра, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с этой травмой 26-летний итальянец пропустит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Аякса", который состоится 2 августа.

Не исключено, что Балотелли не сыграет и в поединке первого тура Лиги 1 против "Сент-Этьена".

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