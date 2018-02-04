"Ницца" – "Тулуза" - 0:1 (обзор)

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"Ницца" – "Тулуза" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура французской Лиги 1 между "Ниццей" и "Тулузой".

Не пропустите: "Ницца" проиграла "Тулузе" и другие результаты 24-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Ренн 23 31
10 Генгам 23 29
11 Сент-Этьен 24 29
12 Дижон 23 28
13 ФК Кан 23 27
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
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