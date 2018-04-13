"Ницца" упустила победу над "Анжером"

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"Ницца" упустила победу над "Анжером"

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Анжер" на своём поле вырвал ничью в матче с "Ниццей".

"Анжер" - "Ницца" - 1:1

Голы: Плеа, 67 - 0:1, Фюльжени, 84 - 1:1.

"Анжер": Бютель, Траоре, Тома, Бамба, Мансо, Оньянге, Сантаамария, Мангани, Тэт, Рейне-Аделаид, Токо-Экамби.

"Ницца": Бените, Суке, Марлон, Ле Маршан, Данте, Тамез, Сери, Лис-Мелу, Сен-Максимен, Срарфи, Плеа.

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