"Ницца" упустила победу над "Анжером"
В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Анжер" на своём поле вырвал ничью в матче с "Ниццей".
"Анжер" - "Ницца" - 1:1
Голы: Плеа, 67 - 0:1, Фюльжени, 84 - 1:1.
"Анжер": Бютель, Траоре, Тома, Бамба, Мансо, Оньянге, Сантаамария, Мангани, Тэт, Рейне-Аделаид, Токо-Экамби.
"Ницца": Бените, Суке, Марлон, Ле Маршан, Данте, Тамез, Сери, Лис-Мелу, Сен-Максимен, Срарфи, Плеа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Монако
|32
|70
|3
|Лион
|32
|63
|4
|Марсель
|32
|63
|5
|Ренн
|32
|47
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|32
|46
|8
|Нант
|32
|44
|9
|Сент-Этьен
|32
|43
|10
|Генгам
|32
|41
|11
|Дижон
|32
|41
|12
|Бордо
|32
|40
|13
|Амьен
|32
|37
|14
|Анжер
|33
|37
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|32
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Труа
|32
|29
|19
|Лилль
|32
|28
|20
|Метц
|32
|22