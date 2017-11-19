"Ницца" упустила победу над "Каном"

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"Ницца" упустила победу над "Каном"В матче 13-го тура французской Лиги 1 "Ницца" упустила гостевую победу над "Каном".

"Кан" - "Ницца" - 1:1

Голы: Леес-Мелу, 40 - 0:1, Роделен, 90+1 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Сантини, 65 ("Кан").

"Ницца": Бенитес, Суке, Данте, Ле Маршан, Жайе, Менди (Козьелло, 76), Тамезе (Сери, 69), Вальтер, Снейдер, Леес-Мелу, Плеа.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Нант". | soccernews.ru

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