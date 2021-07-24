"Ницца" усилилась бывшим полузащитником "Ювентуса"

Фото: инстаграм Марио Лемина/Автор неизвестен

Габонский полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина перешел в "Ниццу", сообщается на официальном сайте французского клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

27-летний Лемина выступал за "Саутгемптон" с 2017 года. Всего он провел за клуб 52 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Лорьян", "Марсель", "Ювентус", "Галатасарай" и "Фулхэм". За сборную Габона сыграл 14 матчей и забил 3 гола.

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