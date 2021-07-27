"Ницца" усилилась хавбеком ПСВ

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

Полузащитник ПСВ Пабло Росарио перешел в "Ниццу", сообщается в официальном твиттере французского клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2026 года.

24-летний Росарио выступал за ПСВ с 2016 года, провел за клуб 138 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 11 результативных передач. Ранее играл за "Алмере Сити". За сборную Нидерландов сыграл 1 матч. Чемпион Нидерландов в сезоне-2017/2018.

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