"Ницца" уступила "Метцу"

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"Ницца" уступила "Метцу"Фото: твиттер "Ниццы"

В рамках 15-го тура французской Лиги 1 "Ницца" проиграла "Метцу".

"Ницца" пока остается на втором месте, а "Метц" - на последнем.

"Ницца" - "Метц" 0:1

Гол: Сантонз, 31 - 0:1

"Ницца": Бенитес, Лотомба (Клод-Морис, 85), Данте, Тодибо, Бар, Лемина (Шнайдерлин, 74), Росарио (Тюрам, 74), Стенгс (Дольберг, 74), Делор, Гуири, Клюйверт (Да Кунья, 81).

"Метц": Укиджа, Сантонз, Жемерсон, Бронн, Куяте, Делен, Пажо (Траоре, 81), Нгетте (Сарр, 64), Ндорам, де Превиль (Гуйе, 81), Ньян (Жозеф, 74).

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