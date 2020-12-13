"Ницца" уступила "Ренну" в матче Лиги 1
В рамках 14-го тура французской Лиги 1 "Ницца" проиграла "Ренну".
Благодаря победе "Ренн" вышел на восьмое место. "Ницца" идет 11-й.
"Ницца" - "Ренн" 0:1
Гол: Ньянг, 28 - 0:1
"Ницца": Бенитес, Лотомба, Нсоки, Данилюк, Камара, Будауи (Тюрам, 75), Рен-Аделаид, Данило (Бамбу, 63), Клод-Морис (Дольберг, 57), Шнайдерлин, Гуири.
"Ренн": Сален, Трюффер (Те, 90), Агерд, Траоре, Мауасса, Гренье (Бурижо, 66), Нзонзи, Доку (Терье, 89), Камавинга, Да Сильва, Ньянг (Рюттер, 80).
Читайте также: "Марсель" обыграл "Монако" Головина в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" не победил "Эйбар", но все равно вышел на 1 место
-
1
Куман обвинил Пуча в сливе информации
-
Камано исключили из заявки "Локомотива" на матч с "Краснодаром" из-за повреждения ногтя
-
"Ницца" уступила "Ренну" в матче Лиги 1
-
"Саутгемптон" разгромил "Шеффилд" и поднялся на третье место АПЛ
-
"Интер" вырвал победу над "Кальяри"
-
СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра
-
Экс-тренер "Спартака" прокомментировал арест Промеса
-
Камоцци стал трансферным консультантом "Спартака"
-
"Рубин" на выезде переиграл "Тамбов"
-
"Спартак" подаст жалобу на судейство в матче с "Сочи"
-
Алексей Миранчук возвращается к тренировкам в общей группе "Аталанты"
-
Ван дер Ваарт сделал выбор между Месси и Роналду
-
В матче "Краснодар" - "Локомотив" произошла замена арбитра
-
Неймар сделал тату с цитатой Кобе Брайанта
-
Семак вошел в топ-5 тренеров "Зенита" по количеству побед
-
Экс-игроку "Спартака" Промесу грозит четыре года тюрьмы
-
На матче "Тамбов" - "Рубин" не будут использоваться офсайдные линии VAR
-
Тедеско сделал заявление касательно инцидента в матче с "Сочи"
-
"А коньки выдадут?": Футболисты "Рубина" оценили поле перед игрой с "Тамбовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13