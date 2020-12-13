"Ницца" уступила "Ренну" в матче Лиги 1

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"Ницца" уступила "Ренну" в матче Лиги 1

В рамках 14-го тура французской Лиги 1 "Ницца" проиграла "Ренну".

Благодаря победе "Ренн" вышел на восьмое место. "Ницца" идет 11-й.

"Ницца" - "Ренн" 0:1

Гол: Ньянг, 28 - 0:1

"Ницца": Бенитес, Лотомба, Нсоки, Данилюк, Камара, Будауи (Тюрам, 75), Рен-Аделаид, Данило (Бамбу, 63), Клод-Морис (Дольберг, 57), Шнайдерлин, Гуири.

"Ренн": Сален, Трюффер (Те, 90), Агерд, Траоре, Мауасса, Гренье (Бурижо, 66), Нзонзи, Доку (Терье, 89), Камавинга, Да Сильва, Ньянг (Рюттер, 80).   

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