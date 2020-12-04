"Ницца" уволила Патрика Виейра

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"Ницца" уволила Патрика Виейра

"Ницца" на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Патрика Виейра.

Руководство "орлят" выразило благодарность 44-летнему специалисту за проделанную работу.

Временным наставником "Ниццы" назначен помощник уволенного наставника Адриан Урси.

Виейра возглавлял команду с Лазурного Берега с лета 2018 года.

В текущем сезоне подопечные экс-полузащитника "Арсенала", "Ювентуса" и "Интера" идут на 11-м месте в Лиге 1 и досрочно вылетели из Лиги Европы.

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