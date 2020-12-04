"Ницца" уволила Патрика Виейра
"Ницца" на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Патрика Виейра.
Руководство "орлят" выразило благодарность 44-летнему специалисту за проделанную работу.
Временным наставником "Ниццы" назначен помощник уволенного наставника Адриан Урси.
Виейра возглавлял команду с Лазурного Берега с лета 2018 года.
В текущем сезоне подопечные экс-полузащитника "Арсенала", "Ювентуса" и "Интера" идут на 11-м месте в Лиге 1 и досрочно вылетели из Лиги Европы.
Не пропустите: Головин полностью восстановился после травмы. | http://soccernews.ru
главное
-
Умер отец братьев Миранчуков
-
Ахмед Муса выбрал новый клуб
-
Венский "Рапид" установил антирекорд Лиги Европы
-
Кутепов рассказал, почему "Спартак" не отпустил его в другой клуб
-
Ушел из "Барсы" из-за игры не на родной позиции, проиграл 5 финалов со сборной, запомнился как неуступчивая легенда: вспоминаем главные факты из биографии Хавьера Маскерано
Лента новостей
-
"Наполи" нацелился на хавбека "Челси"
-
"Ницца" уволила Патрика Виейра
-
ESPN признал Месси лучшим нападающим 2020 года
-
Мозес назвал позиции, на которых может играть в "Спартаке"
-
"Атлетико" намерен усилиться форвардом "Наполи"
-
Умер отец братьев Миранчуков
-
"Реал" за три года без Роналду проиграл больше матчей в группе ЛЧ, чем за девять лет при нём
-
Левандовски высказался об отмене "Золотого мяча" в 2020 году
-
Четыре клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего "Велеса"
-
"Милан" впервые в истории победил в еврокубках, уступая 0:2 по ходу матча
-
Ахмед Муса выбрал новый клуб
-
Мозес рассказал о своей адаптации в России
-
Кутепов прокомментировал решение Тедеско использовать его в нападении
-
Касильяс высказался о возможном уходе Рамоса из "Реала"
-
Геркус - о клубах РПЛ в еврокубках: "Какое-то соревнование по самоуничтожению"
-
Собослаи может покинуть "Зальцбург" в январе, но при одном условии
-
Альфонсо Дэвис - лучший футболист Канады в 2020 году
-
Моуринью рассказал, сколько лет ещё планирует тренировать
-
Венский "Рапид" установил антирекорд Лиги Европы
-
Кутепов рассказал, почему "Спартак" не отпустил его в другой клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13