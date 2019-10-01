"Ницца" выгнала игрока, который украл дорогие часы у одноклубника

Теги ниццакаспер дольберг

"Ницца" выгнала игрока, который украл дорогие часы у одноклубника
"Ницца" разорвала контракт с нападающим Ламином Диаби, который украл часы у одноклубника Каспера Дольберга, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, футболист принес извинения главному тренеру команду Патрику Виейра, но это не спасло его от ухода из команды.

Часы стоимостью в 70 тысяч евро пропали из раздевалки 23 сентября. 

18-летний Диаби является воспитанником "Ниццы" и находится в системе клуба с 13 лет. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча.

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