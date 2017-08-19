"Ницца" выиграла у "Генгама" и другие результаты 3-го тура Лиги 1

В рамках третьего тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим домашнюю победу "Ниццы" над "Генгамом", которая стала для "орлят" первой в стартовавшем сезоне.

"Монпелье" – "Страсбур" - 1:1

Голы: Саади, 24 - 0:1, Конгре, 72 - 1:1.

"Монпелье": Лекомт, Агиляр, Конгре, Мукиеле, Педру Мендеш, Сессеньон (Долли, 52), Пирис, Ласн, Мбенза (Камара, 87), Сьо, Бериго (Нинга, 71).

"Страсбур": Камара, Сальмье, Манган, Мартинес, Лала, Мартен (Сека, 88), Корнье (Гримм, 82), Ахолу, Сако (Лиэнар, 64), Гонсалвес, Саади.



"Ницца" – "Генгам" - 2:0

Голы: Плеа, 45 - 1:0, Вальтер, 47 - 2:0.

"Ницца": Кардиналь, Данте, Жалле, Суке, Ле Маршан, Вальтер, Тамез (Козьелло, 72), Ле-Мелу, Сери, Снейдер (Срарфи, 85), Плеа (Балотелли, 65).

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Дидо (Диалло, 76), До (Коко, 57), Фири, Блас, Камара (Тюрам, 56), Бриан.



"Ренн" – "Дижон" - 2:2

Голы: Мубеле, 14 - 1:0, Мубеле, 46 - 2:0, Квон Чхан Хун, 51 - 2:1, Тавареш, 90 (пенальти) - 2:2.

"Ренн": Диалло, Ньяньон, Мешер, Бенсебайни, Мауасса (Бааль, 77), Андре, Буриго, Сарр, Амальфитано (Леа Силики, 68), Траоре, Мубеле.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Шафик (Розье, 86), Варро, Саммаритано (Тавареш, 74), Амальфитано, Квон Чхан Хун, Марье, Слити, Бальмон (Баамбула, 86).



"Сент-Этьен" – "Амьен" - 3:0

Голы: Бамба, 13 (пенальти) - 1:0, Дабо, 40 (пенальти) - 2:0, Дабо, 66 - 3:0.

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Пьер-Габриэль, Янко (Силва, 46), Перрен, Эль-Хаджи (Маига, 58), Сельнэс, Бамба, Дабо, Амума, Дьони (Эрнани, 81).

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Дибасси, Ильш (Манзала, 78), Гуано, Ндомбеле, Бодмер (Бурго, 65), Какута (Койта, 66), Монкондюи, Эль-Хаджам, Конате.



"Труа" – "Нант" - 0:1

Гол: Сала, 81 - 0:1.

"Труа": Самасса, Эрей, Деплан (Конфе, 78), Траоре, Вискаррондо, Дингоме, Азамум (Тиньян, 66), Дарбьон, Ниве, Грансир (Пеле, 66), Ньян.

"Нант": Тэтэрушану, Лукас Лима, Валонгва, Джиджи, Альсибьяд, Томассон (Ганди, 90), Туре, Илоки (Эль-Ганасси, 88), Андрей Жиротто, Авазьем, Сала.

Удаление: Авазьем (34).

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