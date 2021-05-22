"Ницца" выкупит защитника "Барселоны"
Фото инстаграм Жан-Клера Тодибо
Центральный защитник Жан-Клер Тодибо не вернётся в "Барселону", сообщает Eurosport.fr.
По информации источника, "Ницца", арендовавшая игрока в феврале, решила выкупить права на него за 8 миллионов евро.
В составе "орлят" 21-летний футболист забил 1 гол в 16 матчах.
"Барса" приобрела Тодибо в январе 2019 года за 1 миллион евро. С тех пор он провёл за основу "сине-гранатовых" 5 игр.
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