"Ницца" выкупит защитника "Барселоны"

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"Ницца" выкупит защитника "Барселоны"

Фото инстаграм Жан-Клера Тодибо

Центральный защитник Жан-Клер Тодибо не вернётся в "Барселону", сообщает Eurosport.fr.

По информации источника, "Ницца", арендовавшая игрока в феврале, решила выкупить права на него за 8 миллионов евро.

В составе "орлят" 21-летний футболист забил 1 гол в 16 матчах.

"Барса" приобрела Тодибо в январе 2019 года за 1 миллион евро. С тех пор он провёл за основу "сине-гранатовых" 5 игр.

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