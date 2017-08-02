"Ницца" вырывает результативную ничью и выбивает "Аякс" из Лиги чемпионов
Одна из самых интересных дуэлей среди ответных игр 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ожидалась в Амстердаме, где "Аякс" принимал "Ниццу". После 1:1 во Франции именно хозяева назывались фаворитами встречи, однако "орлята" горели желанием опровергнуть такое мнение. Тренеры обеих команд не стали особо мудрить с составами, выпустив со старта тех же игроков, что и в матче недельной давности.
Если у игроков "Аякса" не было необходимости идти вперед с первых минут, то гостям нужно было обязательно забивать. И сделали они это уже на 3-й минуте. По всей видимости, амстердамцы оказались просто не готовы к активным действиям соперника на старте. Сери отобрал мяч в центре поля, после чего выдал шикарный пас низом на ход Лис-Мелу. Пьер, ворвавшись в штрафную, пробил по воротам, но Онана спас свою команду, отразив снаряд в сторону, и тут как тут оказался Суке, который и пробил в пустые ворота – 0:1.
Гол застал врасплох игроков "Аякса", да так, что на 7-й минуте они должны были пропускать второй. Срарфи выдал идеальный пас между защитниками на Плеа, тот вышел один на один с Онаной, но пробил уж очень слабо, черпнув газон. В итоге голкипер амстердамцев легко забрал мяч.
Хозяева пришли в себя ближе к середине тайма, когда оборона "Ниццы" стала трудиться на полную. Вскоре игрокам "Аякса" удалась очень затяжная атака, в результате которой они сравняли счет. С третьей пробы партнеры вывели ван де Бека на ворота, и тот в падении опередил и Данте и Кардиналя, пробив в пустой угол – 1:1.
Таким образом, командам пришлось начинать все сначала, ведь во Франции тоже был счет 1:1. Только теперь каждый следующий гол играл на руку той команде, которая его забьет.
Так и вышло в тайме втором. Хозяева очень мощно стартовали после перерыва, имея вскоре ряд прекрасных возможностей выйти вперед. Сначала Де Лигт замыкая подачу с углового едва не попал в створ, а чуть позже Шене метил в дальний угол, но Кардиналь спас свою команду. Мог отличиться и Клюйверт, но с угла штрафной не попал в дальний угол.
На удивление, гости не вынесли урок из такого начала второго тайма и вскоре все же поплатились за ошибки в обороне. После перевода мяча с правого фланга на левый угол вратарской Виргевер головой сбросил мяч вдоль ворот и Санчес на дальней штанге замкнул прострел – 2:1. Теперь уже игроки "Ниццы" выглядели растерянными, и Дольберг мог снимать все вопросы в матче, убежав к воротам из центра поля. Однако приблизившись с Кардиналем, Каспер пробивал в дальний угол и проиграл дуэль голкиперу.
В дальнейшем гости смогли выровнять игру. А на 79-й минуте французам удалась решающая атака. Сери, продвигаясь с фланга в центр, сыграл в стеночку с Козьелло, после чего получив мяч обратно, прострелил во вратарскую. А там Марсель на мгновение опередил защитника "Аякса" и протолкнул мяч в ближний угол – 2:2.
Практически тут же "Ницца" могла и вовсе выйти вперед, но Плеа, пробивая по центру метров с 12-ти, угодил в игрока амстердамской команды.
А что хозяева? Они до последнего пытались спасти игру, сбившись на навал, но ни к чему хорошему для них такие действия не привели. В итоге французский клуб проходит в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а "Аякс" выбывает в Лигу Европы.
"Аякс" – "Ницца" – 2:2
Голы: Суке, 3 – 0:1. ван де Бек, 26 – 1:1. Санчес, 56 – 2:1. Марсель, 79 – 2:2.
"Аякс": Онана, Велтман, Санчес, Виргевер, Де Лигт (Нерес, 86), Зиеш, Юнес, Шене (Хунтелаар, 82), ван де Бек, Клюйверт (де Йонг, 79), Дольберг.
"Ницца": Кардиналь, Сарр (Марсель, 69), Данте, Суке, Ле Маршан, Эйссерик, Козьелло, Сери, Лис-Мелу, Срарфи (Далберт, 46), Плеа.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Аякс" – "Ницца" – 2:2 (обзор)
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