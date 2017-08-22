"Ницца" желает включить в сделку по Сери защитника "Барселоны"

Французская "Ницца" желает включить в сделку по своему полузащитнику Жану-Мишелю Сери одного из игроков каталонской "Барселоны".

Как информирует sport.es, несмотря на уже согласованные условия личного контракта между 26-летним хавбеком "орлят" и "сине-гранатовыми", переговоры по переходу ивуарийца между клубами может затянуться. Так, в сделку по своему игроку "Ницца" желает включить защитника "Барсы" Марлона Сантоса.

Напомним, в "Ницце" опровергли слухи о переходе Сери в "Барселону". | soccernews.ru