Ничего не кончено: Ибрагимович отметился громким заявлением

Теги златан ибрагимович

Ничего не кончено: Ибрагимович отметился громким заявлением
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович объявил, что он полностью восстановился после тяжелой травмы колена, которую получил в апреле 2017 года, выступая за "Манчестер Юнайтед".

"Они говорили, что все кончено, но я сказал "нет", – написал Ибрагимович в своем Instagram и прикрепил фото травмированной ноги после операции.

 

They said it was over. I said NO

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

В этом сезоне 36-летний форвард провел 17 матчей в чемпионате МЛС и забил 15 голов.

Не пропустите: Бонуччи прокомментировал своё возвращение в "Ювентус". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов