Ничего не кончено: Ибрагимович отметился громким заявлением



Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович объявил, что он полностью восстановился после тяжелой травмы колена, которую получил в апреле 2017 года, выступая за "Манчестер Юнайтед".

"Они говорили, что все кончено, но я сказал "нет", – написал Ибрагимович в своем Instagram и прикрепил фото травмированной ноги после операции.

В этом сезоне 36-летний форвард провел 17 матчей в чемпионате МЛС и забил 15 голов.

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