Ничего не решающий матч с массой рекордов: Косово разгромно проиграло Англии, но имеет отличные шансы пройти на Евро

Матч не имел никакого турнирного значения, ведь Косово перед последним туром отставало от второго места на четыре очка, а Англия уже забронировала себе первое место. Изюминкой встречи выступал факт дружелюбного отношения косоваров к англичанам, которые ассоциируются с освободителями. Всю Приштину заполонили флаги с красным крестом и билдборды с футболистами "трех львов". Вероятно, такой прием несколько растрогал гостей, которые вальяжно начали поединок, позволив Хадергёнаю пробить по собственным воротам метров с 20-ти уже на 27-й секунде. Голкипер Поуп спокойно взял этот удар по центру, а вот на 7-й минуте так просто ему уже не было: Нухи замкнул подачу Колеля с левого фланга – Поуп первым касанием получил мяч из-под перекладины, а вторым зафиксировал его в руках. В общем, в первой трети первого тайма Косово выглядело активнее и острее. Англия проснулась на 15-й минуте, когда Стерлинг завершил хорошую атаку мощным ударом с линии штрафной – Муричи парировал! Впрочем, в следующие 15 минут англичане снова сосредоточились на стерильном контроле мяча и неудачных попытках растягивания оборонительных порядков соперника. Косово же продолжало создавать моменты: на 24-й минуте Рашица сместился с левого фланга и пробил в ближний угол (Поуп поймал мяч), а на 27-й Дрешевич мощно выстрелил метров с 30-ти – выше ворот!

В конце концов, "трем львам" надоело тратить шансы, которые они дали дружескому косовскому народу на футбольном поле. В последней трети первого тайма подопечные Гарета Саутгейта окончательно захватили инициативу, начав проводить момент за моментом. Первый звоночек прозвучал на 30-й минуте, когда Хадсон-Одии сместился с левого фланга аж на правый край штрафной и мощно пробил в руки голкиперу, а второй произошел через минуту – Кейн обокрал Алити при борьбе за отскок в штрафной и сразу пробил по воротам, однако Ррахмани успел заблокировать выстрел. Хозяева намеков не поняли, что вылилось в очень простенький гол Винкса на 32-й минуте. Окслейд-Чемберлен отдал передачу на Харри Кейна, который одним движением ворвался в зону между двумя центрбеками и вывалился один на один с Муричи. Дальше уже было дело техники – хавбек положил мяч в левый нижний угол, открыв счет. Правда, после этого англичане перестали существенно обострять игру, даже позволив Косово провести неплохое завершение тайма.

После перерыва хозяева активно пошли в атаку, что едва не вылилось в классный гол Бериши ударом метров с 20-ти – мяч рикошетом пролетел в сантиметрах от левой стойки. Кроме того, косовары провели несколько опасных подходов к штрафной и выполнили ряд подач. Впрочем, постепенно Англия начала просыпаться, едва не забив гол на 57-й минуте после смещения Хадсона-Одои с левого фланга и выстрела с дальней дистанции – Каллум пробил выше ворот! Гораздо ближе к взятию оказался Чилуэлл, который на 60-й минуте попал в правый нижний угол, однако там же был и Муричи. В середине тайма матч вообще выровнялся. Косово выглядело даже более агрессивно, хотя по-настоящему острых моментов ни на 60-х, ни на 70-х минутах не возникало. Наиболее классными эпизодами стали дальний удар Хадергёная (Поуп легко поймал мяч) и выход Рашици практически один на один с голкипером – в момент удара мяч из-под ног Милота выбил Райс. Англичане огрызнулись похожим эпизодом на 77-й минуте, но тут уж классно сыграл Муричи. Как оказалось, этот момент был предвестником очень нелогичного гола гостей: Стерлинг убежал от Рашицы по правому флангу и прострелил, Алити срезал передачу на левый край штрафной, а Кейн оттуда уверенно расстрелял ворота – 0:2.

Косово попыталось забить хотя бы гол престижа, пошло в атаку на 83-й минуте, потеряло мяч и сразу пропустило третий раз: Стерлинг разогнал контратаку и отдал передачу на Рэшфорда, а Маркус ударом в касание с левого края штрафной поразил дальний угол – 0:3. Добил хозяев Маунт, который уже в компенсированное время принял пас Кейна, поставил корпус и пробил по воротам метров с 14-ти – 0:4. Таким образом, Англия набрала 21 очко и завершила отбор к Евро 2020 на первом месте группы "А". Косово, имея всего 11 зачетных баллов, осталось на третьей позиции, но у этой сборной есть шанс прорваться на главный турнир через Лигу Наций. В параллельном поединке сборная Чехии потерпела неожиданное поражение в Болгарии. Единственный гол во встрече на 50-й минуте забил защитник братиславского "Слована" Васил Божович. Однако, это не помешало Чехии с 15 очками в активе выйти на чемпионат Европы 2020 со второго места.

Победа на "расслабоне"

Если бы Косово подходило под понятие страны для туризма, то можно было бы сказать, что Англия приехала на курорт – хотя стартовый состав Саутгейта трудно назвать резервным. Возможно, именно поэтому гости ничего особенного и не создали, ведь трудно заставить основных футболистов клубов АПЛ отдавать все силы, когда нет ни турнирной, ни принципиальной мотивации. Характерно, что наиболее активным в составе "трех львов" в первый час игры был Хадсон-Одои, который последний месяц провел в статусе игрока ротации. Если разобрать моменты Англии в последние 15 минут, то заметить что-то невероятное не удастся. В основном, все было закручено на индивидуальных проходах и несложных ударах по воротам, а комбинации редко насчитывали более двух передач. Гол Винкса вряд ли можно представить в матче против команд хотя бы уровня Чехии – там не в правилах расступаться перед нападающим игроком в районе штрафной. В завершении же англичане просто подкараулили уставшего соперника на контратаках. Ничего выдающегося – сплошная рутина. При этом подопечные Гарета Саутгейта спокойно позволяли хозяевам проводить атаки с любого направления и завершать их с любой точки. Половину ударов косовары провели из пределов штрафной, а по общему их количеству сборные шли нос-в-нос – 12:13. Вряд ли хорошо мотивированная Англия позволила бы Косово столько раз тревожить своего голкипера. Разгром сборной Косово не был заслуженным, однако он в очередной раз доказал простую истину: против стабильных грандов одного порядка мало – нужен класс. Да, Косово не совсем-то и мальчики для битья (на Уэмбли они забили три гола), но без мастерства в завершающей стадии даже такой крепкой банде нынешняя Англия не по зубам. Саутгейту можно сделать комплимент – он крепко держит марку сборной, способной проходить квалификации без особого напряжения.

Англия бьет рекорды

Представителям Туманного Альбиона удалось превратить проходной матч против Косово в кузницу рекордов. В первую очередь, это заслуга Харри Кейна, который отгрузил 12-й мяч в отборе к Евро 2020 – он лидер в текущей квалификации, а за всю историю отборов больше забивали только Роберт Левандовски (13 голов перед Евро 2016) и Дэвид Хили (13 голов перед Евро 2008). При этом нападающий "Тоттенхэма" отличился в каждом из восьми поединков в группе, став первым английским футболистом, которому покорилось подобное достижение. Благодаря его стараниям сборная Англии выиграла последние три матча с общим счетом 17:0, а за весь календарный год "три льва" провели аж 38 мячей – в последний раз такими результативными они были только в 1909 году, когда Англия забила 39. Это не единственные исторические достижения в Приштине. Наиболее интересное из них установил Мейсон Маунт – он стал самым молодым футболистом "Челси", которому удалось отличиться за сборную Англии (20 лет и 311 дней). Рекордсменом же остается легендарный Джимми Гривз (20 лет и 277 дней). Раззабивался и Маркус Рэшфорд – 7 голов в последних 7 матчах за сборную и клуб. Сегодня он стал седьмым футболистом "Манчестер Юнайтед", которому удалось отличиться 10 мячами в футболке "трех львов". В конце концов, стоит отметить и Винкса с Окслейдом-Чемберленом – первый провел дебютный гол за Англию, а второй отдал первый за четыре года ассист в футболке сборной.

Косово поборется за выход на Евро-2020

Косово трудно тягаться с такими титанами, но более простым сборным эта команда способна сделать неприятный сюрприз. Несмотря на молодость состава (средний возраст – 25,3 года) и неудачные результаты во встречах против лидеров группы "А", косоваров можно назвать главной "темной лошадкой". Достаточно посмотреть на их представительство в Европе: Милот Рашица ("Вердер"), Валон Бериша ("Лацио"), Самир Уйкани ("Торино"), Амир Ррахмани ("Верона"), Берсант Целина ("Суонси"), Флоран Хадергёнай ("Хаддерсфилд"), Ариянет Муричи ("Ноттингем") и ряд других футболистов из чемпионатов Нидерландов, Швейцарии, Германии и тому подобное. Россия в этом аспекте гораздо скромнее. Кроме того, эту сборную возглавляет швейцарский тренер, настолько помешан на тактике, что его пресс-конференции с разборами игр стали интереснее самих матчей. Поединок против Англии это ярко доказал – косовары уступали англичанам в индивидуальной работе, но в командном плане они достаточно четко держали линии и классно прессинговали. Конечно, в таком матче балканцы не могли не допустить грубых позиционных ошибок, но общая система выглядела симпатично. Косово играло в современный футбол – просто эта команда слишком сильно уступала в классе. Косовары точно не слабее Грузию, Беларусь и Северную Македонию. С последней команда Бернара Шалланда проведет полуфинал Лиги Наций, а в случае победы в финале Косово выйдет на Евро 2020. Учитывая то, что удалось увидеть в отборе к турниру, именно балканская сборная кажется фаворитом квартета. Можно много говорить о том, что большим турнирам команды уровня Косово не нужны, но когда-то так говорили и об Исландии – по уровню узнаваемости и опытности "викинги" образца 2016-го года явно уступали балканцам. В конце концов, для так называемых карликов в любом случае зарезервировано одно место на чемпионате – и косовары выглядят наиболее достойными выступления на континентальном первенстве.