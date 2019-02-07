Ничего не решено: Вальверде прокомментировал ничью с "Реалом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мыслями после первого матча 1/2 финала Кубка Испании против мадридского "Реала".

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Конечно, когда соперник забивает на первых минутах, а ты сравниваешь, это хорошо. В начале матча "Реал" много владел мячом, нам потребовалось время, чтобы начать создавать опасность у чужих ворот. А когда всё было в наших руках, мы добились ничьей. Во время игры мы прошли через разные стадии. Мы знали, что матч будет тяжёлым. А если учесть, какого калибра соперники, то очевидно, что ещё многое не сказано. До сих пор ничего не решено, очевидного фаворита нет", - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1, а ответный поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится на "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.

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