Ничего необычного, просто заседание правительства Хорватии

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Ничего необычного, просто заседание правительства Хорватии

В Хорватии настоящий футбольный бум! После выхода национальной сборной в финал Чемпионата Мира в стране не осталось ни одного человека, кто был бы равнодушен к мундиалю.

Просто зацените, в какой обстановке проходит заседание правительства Хорватии.

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