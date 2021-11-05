Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Сыграны все матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Стоит отметить ничью российский клубов на выезде, а также разгромные победы "Лиона", "Наполи" и "Байера".
Группа А
"Лион" - "Спарта" - 3:0
"Бреннбю" - "Рейнджерс" - 1:1
Турнирное положение: "Лион" (12), "Спарта" (4), "Рейнджерс" (4), "Бреннбю" (2).
Группа В
"Реал Сосьедад" - "Штурм" - 1:1
"Монако" - ПСВ - 0:0
Турнирное положение: "Монако" (8), "Реал Сосьедад" (6), ПСВ (5), "Штурм" (1).
Группа С
"Легия" - "Наполи" - 1:4
"Лестер" - "Спартак" - 1:1
Турнирное положение: "Наполи" (7), "Легия" (6), "Лестер" (5), "Спартак" (4).
Группа D
"Олимпиакос" - "Айнтрахт" - 1:2
"Антверпен" - "Фенербахче" - 0:3
Турнирное положение: "Айнтрахт" (10), "Олимпиакос" (6), "Фенербахче" (5), "Антверпен" (1).
Группа Е
"Галатасарай" - "Локомотив" - 1:1
"Марсель" - "Лацио" - 2:2
Турнирное положение: "Галатасарай" (8), "Лацио" (5), "Марсель" (4), "Локомотив" (2).
Группа F
"Брага" - "Лудогорец" - 4:2
"Црвена Звезда" - "Мидтьюлланн" - 0:1
Турнирное положение: "Брага" (9), "Црвена Звезда" (7), "Мидтьюлланн" (5), "Лудогорец" (1).
Группа G
"Байер" - "Бетис" - 4:0
"Ференцварош" - "Селтик" - 2:3
Турнирное положение: "Байер" (10), "Бетис" (7), "Селтик" (6), "Ференцварош" (0).
Группа Н
"Генк" - "Вест Хэм" - 2:2
"Динамо Загреб" - "Рапид" - 3:1
Турнирное положение: "Вест Хэм" (10), "Динамо Загреб" (6), "Генк" (4), "Рапид" (3).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0