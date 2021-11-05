Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы

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Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги ЕвропыФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Сыграны все матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Стоит отметить ничью российский клубов на выезде, а также разгромные победы "Лиона", "Наполи" и "Байера".

Группа А

"Лион" - "Спарта" - 3:0

"Бреннбю" - "Рейнджерс" - 1:1

Турнирное положение: "Лион" (12), "Спарта" (4), "Рейнджерс" (4), "Бреннбю" (2).

Группа В

"Реал Сосьедад" - "Штурм" - 1:1

"Монако" - ПСВ - 0:0

Турнирное положение: "Монако" (8), "Реал Сосьедад" (6), ПСВ (5), "Штурм" (1).

Группа С

"Легия" - "Наполи" - 1:4

"Лестер" - "Спартак" - 1:1

Турнирное положение: "Наполи" (7), "Легия" (6), "Лестер" (5), "Спартак" (4).

Группа D

"Олимпиакос" - "Айнтрахт" - 1:2

"Антверпен" - "Фенербахче" - 0:3

Турнирное положение: "Айнтрахт" (10), "Олимпиакос" (6), "Фенербахче" (5), "Антверпен" (1).

Группа Е

"Галатасарай" - "Локомотив" - 1:1

"Марсель" - "Лацио" - 2:2

Турнирное положение: "Галатасарай" (8), "Лацио" (5), "Марсель" (4), "Локомотив" (2).

Группа F

"Брага" - "Лудогорец" - 4:2

"Црвена Звезда" - "Мидтьюлланн" - 0:1

Турнирное положение: "Брага" (9), "Црвена Звезда" (7), "Мидтьюлланн" (5), "Лудогорец" (1).

Группа G

"Байер" - "Бетис" - 4:0

"Ференцварош" - "Селтик" - 2:3

Турнирное положение: "Байер" (10), "Бетис" (7), "Селтик" (6), "Ференцварош" (0).

Группа Н

"Генк" - "Вест Хэм" - 2:2

"Динамо Загреб" - "Рапид" - 3:1

Турнирное положение: "Вест Хэм" (10), "Динамо Загреб" (6), "Генк" (4), "Рапид" (3).

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Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
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