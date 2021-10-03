Ничья "Динамо" с "Шахтером", победы "Зари" и "Ворсклы": результаты 10-го тура чемпионата Украины

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Украины. В центральном матче тура "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью со счетом 0:0. Также стоит отметить очередные победы "Ворсклы" и "Зари".

"Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк - 0:0

"Заря" – "Десна" - 2:0 (1:0)

Голы: Булеца, 19 - 1:0, Громов, 69 - 2:0

"Металлист-1925" – "Минай" - 1:0 (0:0)

Гол: Габелок, 72 (с пенальти) - 1:0

"Мариуполь" – "Рух" - 0:2 (0:2)

Голы: Таллес, 23 - 0:1, Климчук, 37 - 0:2

"Колос" – "Черноморец" - 2:1 (1:1)

Голы: Лысенко, 15 - 1:0, Смирный, 29 - 1:1, Ренан Абнер, 59 - 2:1

"Львов" – "Днепр-1" - 0:1 (0:1)

Гол: Довбик, 2 - 0:1

"Ворскла" – "Ингулец" - 3:0 (0:0)

Голы: Ранжел, 66 - 1:0, Тилль, 77 - 2:0, Тилль, 84 - 3:0

"Верес" – "Александрия" - 0:0

Положение команд: "Динамо" - 26, "Шахтер" - 23, "Ворскла" - 21, "Заря" - 20, "Днепр-1" - 19, "Александрия" - 18, "Десна" - 16, "Металлист-1925" - 13, "Верес" - 12, "Рух", "Колос" - 11, "Ингулец" - 8, "Львов", "Черноморец", "Минай" - 6, "Мариуполь" - 4.

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