Ничья "Динамо" с "Шахтером", победы "Зари" и "Ворсклы": результаты 10-го тура чемпионата Украины

Теги динамо киевшахтер донецкзаря луганскворскла

Ничья "Динамо" с "Шахтером", победы "Зари" и "Ворсклы": результаты 10-го тура чемпионата Украины

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Украины. В центральном матче тура "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью со счетом 0:0. Также стоит отметить очередные победы "Ворсклы" и "Зари".

"Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк - 0:0

"Заря" – "Десна" - 2:0 (1:0)
Голы: Булеца, 19 - 1:0, Громов, 69 - 2:0

"Металлист-1925" – "Минай" - 1:0 (0:0)
Гол: Габелок, 72 (с пенальти) - 1:0

"Мариуполь" – "Рух" - 0:2 (0:2)
Голы: Таллес, 23 - 0:1, Климчук, 37 - 0:2 

"Колос" – "Черноморец" - 2:1 (1:1)
Голы: Лысенко, 15 - 1:0, Смирный, 29 - 1:1, Ренан Абнер, 59 - 2:1

"Львов" – "Днепр-1" - 0:1 (0:1)
Гол: Довбик, 2 - 0:1

"Ворскла" – "Ингулец" - 3:0 (0:0)
Голы: Ранжел, 66 - 1:0, Тилль, 77 - 2:0, Тилль, 84 - 3:0

"Верес" – "Александрия" - 0:0

Положение команд: "Динамо" - 26, "Шахтер" - 23, "Ворскла" - 21, "Заря" - 20, "Днепр-1" - 19, "Александрия" - 18, "Десна" - 16, "Металлист-1925" - 13, "Верес" - 12, "Рух", "Колос" - 11, "Ингулец" - 8, "Львов", "Черноморец", "Минай" - 6, "Мариуполь" - 4.

Не пропустите: Вернидуб сравнил российский и украинский футбол. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов