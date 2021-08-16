Ничья "Локомотива" и "Зенита", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар" добыли победы: все результаты 4-го тура РПЛ

Сегодня матчем в Сочи завершился четвёртый тур чемпионата России. Предлагаем ознакомиться со всеми его результатами.

"Нижний Новгород" - "Уфа" - 1:2 (0:0)

Голы: Агаларов, 48 - 0:1; Кечкеш, 57 - 1:1; Иванов, 65 (пенальти) - 1:2.



"Спартак" - "Урал" - 1:0 (1:0)

Гол: Зобнин, 27 - 1:0.



"Ахмат" - "Динамо" - 2:1 (2:0)

Голы: Уткин, 35 - 1:0; Шунин, 38 (автогол) - 2:0; Шиманьски, 48 - 2:1.



"Ростов" - ЦСКА - 1:3 (0:2)

Голы: Бийол, 8 - 0:1; Чалов, 35 - 0:2; Глебов, 53 - 1:2; Марадишвили, 89 - 1:3.



"Локомотив" - "Зенит" - 1:1 (0:0)

Голы: Сутормин, 85 (пенальти) - 0:1; Смолов, 90 (пенальти) - 1:1.

Удаление: нет - Кузяев, 50.



"Краснодар" - "Арсенал" - 3:2 (3:1)

Голы: Луценко, 10 - 0:1; Кабелла, 24 - 1:1; Газинский, 29 - 2:1; Кордоба, 37 - 3:1; Луценко, 86 - 3:2.



"Рубин" - "Крылья Советов" - 1:1 (0:0)

Голы: Сергеев, 59 - 0:1; Хван Ин Бом, 63 - 1:1.



"Сочи" - "Химки" - 3:0 (1:0)

Голы: Барсов, 17 - 1:0; Попов, 54 - 2:0; Попов, 75 - 3:0.

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