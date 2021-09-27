Ничья "Локомотива", победы фаворитов и очередное поражение "Ростова": все результаты 9-го тура РПЛ

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Сыграны все матчи девятого тура Российской Премьер-Лиги.

"Локомотив" потерял очки с "Химками", "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Динамо" одержали домашние победы, а "Ростов" проиграл и попрощался с Юрием Семиным.

Суббота, 25 сентября

"Химки" - "Локомотив" - 0:0

"Зенит" - "Крылья Советов" - 2:1

"Спартак" - "Уфа" - 2:0

Воскресенье, 26 сентября

"Динамо" - "Рубин" - 2:0

"Ростов" - "Ахмат" - 1:2

"Краснодар" - "Сочи" - 3:0

Понедельник, 27 сентября

"Урал" - "Арсенал" - 2:0

"Нижний Новгород" - ЦСКА - 0:2

Положение команд: "Зенит" - 23; "Динамо" - 19; "Локомотив" - 17; "Краснодар", ЦСКА - 16; "Сочи" - 15; "Рубин" - 14; "Спартак" - 13; "Ахмат" - 12; "Нижний Новгород" - 11; "Крылья Советов" - 10; "Уфа, "Арсенал" - 8; "Химки" - 7; "Ростов", "Урал" - 6.

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