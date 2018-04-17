Ничья на "Фалмере": "Тоттенхэм" теряет очки в матче с "Брайтоном"

Теги брайтон & хоув альбионтоттенхэм

Ничья на "Фалмере": "Тоттенхэм" теряет очки в матче с "Брайтоном"Программа 35-го тура английской Премьер-Лиги открылась вторничным матчем между "Брайтоном" и "Тоттенхэмом" на стадионе "Фалмер". Ранний старт нового тура связан с тем, что на выходных будут проходить полуфинальные поединки Кубка Англии, а "шпорам" предстоит сразиться с "Манчестер Юнайтед". Пару дней назад команда Маурисио Почеттино прервала свою внушительную беспроигрышную серию в чемпионате, уступив уже чемпиону "Манчестер Сити", поэтому лондонцы приехали в Брайтон не в самом лучшем расположении духа.Прогнозируемо, чтобы подойти к ответственной кубковой встречи свежими, тренерский штаб "лилейно-белых" применил определённую ротацию. Ведь так был предоставлен отдых Кирану Триппьеру, Дэвинсону Санчесу, Эрику Дайеру, Мусе Дембеле, Эрику Ламеле и Деле Алли. В свою очередь, Крис Хьютон выставил максимально боевой стартовый состав, потому как "Брайтон" делает большую ставку в дебютном для себя сезоне АПЛ именно на домашние матчи, которые им великолепно даются.Встреча началась чрезвычайно спокойно. "Шпоры" ожидаемо завладели территориальным преимуществом, но катастрофически не хватало выдумки и остроты в атакующих действиях гостей. Шанс забить у лондонцев возникал только тогда, когда около своей штрафной грубо ошибались игроки "Брайтона", в следствии привозя опасные стандарты. Но даже удары таких великолепных мастеров, как Кристиан Эриксен и Харри Кейн не увенчались успехом. По сути первый голевой выпад в матче возник уже на четвертой компенсированной минуте к первому тайму, когда Сон Хын Мин с убойной позиции расстреливал ближний угол ворот Райана, но австралийский кипер, вытянувшись в струну, отразил удар корейца.Перерыв пошел на пользу обеим командам, потому как с первых же секунд второй 45-ти минутки, что хозяева, что гости зажгли. Уже на 48-й минуте лондонцы повели в счете: грубую ошибку допустил Бонг, после чего Сон Хын Мин выдал сольный проход и как на блюдечке выложил сферу Кейну, который просто не мог промахнуться. Не успели "шпоры" как следует отпраздновать гол, как тут же "чайки" восстановили паритет. Орье сфолил в пределах штрафной площади на Искьердо, и арбитр без колебаний указал на "точку". Ответственность за исполнение пенальти взял на себя Паскаль Гросс и не оплошал, сильным ударом пробив в притирку со штангой.К сожалению, только начало второго тайма получилось бодрым. В оставшееся же время команды ничем интересным не отличились, а в концовке согласились на ничью.

Таким образом, перед важнейшим кубковым поединком в ближайшую субботу "Тоттенхэм" снова теряет очки, играя вничью с "Брайтоном".

"Брайтон" –  "Тоттенхэм" – 1:1

Голы: Кейн, 48 – 0:1, Гросс, 50 (с пенальти) – 1:1

"Брайтон": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, К;айяль, Стивенс, Гросс, Нокар, Искьердо (Марч, 77), Маррей (Ульоа, 74)

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис, Ваньяма, Сиссоко (Дембеле, 74), Лукас Моура (Ламела, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн (Льоренте, 85)

Богдан Архипенко

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