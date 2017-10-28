Ничья никого не устроит: "Милан" на "Сан-Сиро" принимает действующего чемпиона
"Милан" – "Ювентус"
Стадион: "Сан-Сиро" (Милан, Италия)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Пауло Валери (Рим)
Одиннадцатый тур в Серии А откроется итальянским классико. На знаменитом "Сан-Сиро" лицом к лицу встретятся вечные соперники – "Милан" и "Ювентус". Матчи между этими командами никогда не бывают скучными. В них никогда не бывает очевидного фаворита. Однако это не значит, что у предстоящего поединка есть большие шансы завершиться вничью. А все потому, что ничья никого не устроит – обеим командам нужна победа.
К итальянскому дерби "россонери" и "бьянконери" подходят в разной весовой категории. Действующий чемпион идет в таблице третьим, стараясь изо всех сил догнать вырвавшихся вперед "Наполи" и "Интер". А вот "Милан" находится лишь на 8-м месте в турнирной таблице. На минувших выходных победой над "Кьево" команда Винченцо Монтеллы сумела прервать серию из 4 безвыигрышных матчей. Однако, как показал текущий сезон, "Милан" совершенно не может играть против топ-клубов Италии. Из сильных команд "россонери" уже встречались с "Ромой", "Интером", "Сампдорией" и "Лацио". Все матчи "Миланом" были проиграны. Поражение же от "Ювентуса" может поставить крест на чемпионских мечтах "россонери" и, возможно, на пребывании Винченцо Монтеллы в качестве главного тренера миланского клуба.
Что интересно, на "Сан-Сиро" пожалует не только чемпион Италии последних лет, но и самая забивная команда текущего чемпионата. В 10 матчах "Ювентус" забил 31 мяч в ворота своих соперников. К тому же, в последних играх "Старая Синьора" не на шутку раззабивалась, отгрузив 6 мячей в ворота "Удинезе"и 4 гола команде "СПАЛ".
К сожалению, грядущую встречу по причине дисквалификации пропустит защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, который в составе "Ювентуса" завоевал целую россыпь трофеев. С этим игроков в составе противостояние получилось бы еще более принципиальным.
Ну и как же не вспомнить о статистике. "Милан" в течение последней пятилетки крайне неудачно играет против туринцев. Однако в матче первого круга предыдущего сезона, который проходил примерно в эти же сроки, "россонери" взяли верх над "Ювентусом" за счет невероятного по красоте гола Локателли. Тогда соотношение сил между командами было практически идентичное с нынешним. И та игра показала, что место, занимаемое соперником в таблице, не так уж важно для этого дерби. Победит тот, кто лучше готов в данное время.
Интересные факты противостояния "Милана" и "Ювентуса":
"Милан" на своем поле не может забить в трех матчах кряду
Победная серия "Ювентуса" насчитывает 3 игры
В девяти последних встречах с туринцами "россонери" одержали одну победу
В Серии А "Ювентус" не проигрывает в гостях с 14 мая 2017 года
Ориентировочные составы на игру:
"Милан": Доннарумма – Мусаккьо, Романьоли, Сапата, Борини, Билья, Кессье, Родригес, Сусо, Чалханоглу, Калинич.
"Ювентус": Буффон – Лихтштайнер, Барцальи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин.
Прогноз на матч "Милан" – "Ювентус":
"Ювентус" – фаворит, но на стороне "Милана" родные трибуны и бешеная мотивация, благодаря которой можно отодвинуть в сторону чисто игровые проблемы. "Старая синьора" – большой раздражитель для любого, "Милан" – не исключение. Туринцы продолжают погоню за "Наполи" и "Интером", а "россонери" не хотят окончательно отстать от топ-четверки. В общем, есть все предпосылки утверждать, что мы станем свидетелями весьма эмоционального, бескомпромиссного и увлекательного матча, эдакой футбольной драки.
Букмекеры отдают предпочтение туринцам. Коэффициент на победу "Ювентуса" колеблется в районе 2 баллов. Что касается успеха гостей, то цифры тут ровно в два раза больше – средний коэффициент равняется 4 баллам. На ничью предлагают коэффициент 3.50.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|10
|28
|2
|Ювентус
|11
|28
|3
|Интер Милан
|10
|26
|4
|Лацио
|10
|25
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Фиорентина
|10
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Аталанта
|10
|15
|10
|Кьево
|10
|15
|11
|Болонья
|11
|14
|12
|Торино
|10
|13
|13
|Удинезе
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Сассуоло
|10
|8
|16
|Дженоа
|10
|6
|17
|Кротоне
|10
|6
|18
|Хеллас Верона
|10
|6
|19
|СПАЛ
|10
|5
|20
|Беневенто
|10
|0