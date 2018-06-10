Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира в России, сборная Франции проводила против команды США. Фаворитом поединка безоговорочно считались хозяева поля, которые целенаправленно готовятся к участию на мундиале, в отличие от американцев. Впрочем, у команды Дидье Дешама была еще одна задача в этой встрече: не раскрыть все карты в преддверии более важных игр.

Стоит сказать, что "Трехцветные" отдали дань уважения своей публике в Лионе, выйдя на ничего не значащую встречу сильнейшим составом. А на 5-й минуте французы продемонстрировали серьезность своих намерений. Гризманн переадресовал мяч в центр, а Погба завладел снарядом на подступах к штрафной. Отыгрался Поль с партнером, а затем, получив пас обратно, сильно пробил в ближнюю штангу.

Однако дальнейшего обострения не последовало. Франция владела мячом, но игра проходила вдалеке от ворот Стеффена. Что касается "звездно-полосатых" то они и вовсе касались мяча раз в пять минут. Единственное, что запомнилось из середины первого тайма – удар Гризманна в дальний угол после выпада слева.

Вот так первая половина матча катилась к логичной нулевой ничьей, но случилась неожиданность. Едва не первый серьезный поход американцев к воротам Льориса завершился взятием ворот. С правого фланга последовал прострел в штрафную, первым на мяче оказался Сидибе, который остановил мяч, но тот отскочил от него, как от бревна, точно на Грина. Джулиан же из пределов штрафной пробил в ближний угол, где и находился вратарь "трехцветных", но тот не успел среагировать – 0:1.

Второй тайм также начался с гола сборной США, однако он был справедливо отменен. В момент прострела с правого фланга Вуд находился в офсайде. А затем самым запоминающимся моментом стало столкновение в штрафной Жиру и Миазги. Оба серьезно разбили голову, в игре получилась большая пауза, а после нее оба пострадавших были заменены.

Тем временем сборная Франции продолжала искать возможности изменить ход матча. Дешам активно делал замены, так что со временем убрал с поля даже Гризманна. Этим решением Дидье показал, что результат не главное. Но как же родная публика? Ради нее французы продолжали идти вперед и в конце концов добились своего. Фекир отпасовал на правый фланг на Павара, а тот прострелил вдоль штрафной на Мбаппе, который в касание отправил мяч в ворота – 1:1.

Вот теперь уже можно было доигрывать поединок спокойно. Обе команды этот результат, по всей видимости, устраивал, так что разочарованных после финального свистка не было. В тоже время стоит отметить, что визуально сборная Франции оставила не лучшее впечатление. Возможно, нужно списать на то, что мысленно игроки уже на первом матче чемпионата мира против сборной Австралией. Это там нужно будет показывать все, на что способен.

Франция – США – 1:1

Голы: Грин, 44 – 0:1. Мбаппе, 78 – 1:1.

Франция: Льорис, Сидибе (Павар, 74), Умтити, Варан, Менди (Лукас, 66), Погба, Канте, Матюиди (Толиссо, 58), Жиру (Дембеле, 58), Гризманн (Фекир, 69), Мбаппе (Лемар, 88).

США: Стеффен, Мур (Йедлин, 74), Робинсон (Вильяфанья, 82), Миазга (Палмер-Браун, 60), Картер-Викерс, Паркер, Трапп, Адамс, Маккенни, Вуд (Саргент, 74), Грин (Корона, 70).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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