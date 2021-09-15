Ничья "Реала" с "Интером", поражение "Атлетико" и разгромная победа "Шахтера": все результаты Юношеской Лиги УЕФА от 15 сентября

15 сентября состоялись 8 матчей Юношеской Лиги УЕФА.

Мадридский "Реал" упустил гостевую победу над "Интером", "Атлетико" дома уступил "Порту", "Боруссия" Дортмунд в гостях обыграла "Бешикташ", а "Шахтер" разгромил "Шериф".

"Шериф" - "Шахтер" - 0:5

Голы: Вехленко, 37 - 0:1, Сихеев, 56 - 0:2, Гончарук, 64 - 0:3, Глущенко (пенальти), 68 - 0:4, Погорилый, 90 - 0:5.

"Атлетико" - "Порту" - 1:2

Голы: Абреу (пенальти), 34 - 0:1, Эль Эбари, 56 - 1:1, Пиньеро, 62 - 1:2.

"Спортинг" - "Аякс" - 1:1

Голы: Фернандес, 10 - 1:0, Кьер, 49 - 1:1.

"Бешикташ" - "Боруссия" Д - 2:3

Голы: Бамба, 17 - 0:1, Демир (пенальти), 24 - 1:1, Финк (пенальти), 33 - 1:2, Ильхан, 61 - 2:2, Рийкхофф, 85 - 2:3.

"Ливерпуль" - "Милан" - 1:0

Гол: Уолтман, 8 - 1:0.

"Брюгге" - ПСЖ - 2:2

Голы: Гассама, 30 - 0:1, Верман, 45 - 1:1, Аудор (аг), 79 - 1:2, Хауткеин, 88 - 2:2.

"Интер" - "Реал" - 1:1

Голы: Питер Гонсалес, 70 - 0:1, Нанцьятини, 90+3 - 1:1.

"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" - 5:1

Голы: Рабигер, 4 - 0:1, Макэйти, 13 - 1:1, Бобб (пенальти), 27 - 2:1, Соде, 60 - 3:1, Эдози, 73 - 4:1, Макэйти, 82 - 5:1.

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