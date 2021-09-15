Ничья "Реала" с "Интером", поражение "Атлетико" и разгромная победа "Шахтера": все результаты Юношеской Лиги УЕФА от 15 сентября
15 сентября состоялись 8 матчей Юношеской Лиги УЕФА.
Мадридский "Реал" упустил гостевую победу над "Интером", "Атлетико" дома уступил "Порту", "Боруссия" Дортмунд в гостях обыграла "Бешикташ", а "Шахтер" разгромил "Шериф".
"Шериф" - "Шахтер" - 0:5
Голы: Вехленко, 37 - 0:1, Сихеев, 56 - 0:2, Гончарук, 64 - 0:3, Глущенко (пенальти), 68 - 0:4, Погорилый, 90 - 0:5.
"Атлетико" - "Порту" - 1:2
Голы: Абреу (пенальти), 34 - 0:1, Эль Эбари, 56 - 1:1, Пиньеро, 62 - 1:2.
"Спортинг" - "Аякс" - 1:1
Голы: Фернандес, 10 - 1:0, Кьер, 49 - 1:1.
"Бешикташ" - "Боруссия" Д - 2:3
Голы: Бамба, 17 - 0:1, Демир (пенальти), 24 - 1:1, Финк (пенальти), 33 - 1:2, Ильхан, 61 - 2:2, Рийкхофф, 85 - 2:3.
"Ливерпуль" - "Милан" - 1:0
Гол: Уолтман, 8 - 1:0.
"Брюгге" - ПСЖ - 2:2
Голы: Гассама, 30 - 0:1, Верман, 45 - 1:1, Аудор (аг), 79 - 1:2, Хауткеин, 88 - 2:2.
"Интер" - "Реал" - 1:1
Голы: Питер Гонсалес, 70 - 0:1, Нанцьятини, 90+3 - 1:1.
"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" - 5:1
Голы: Рабигер, 4 - 0:1, Макэйти, 13 - 1:1, Бобб (пенальти), 27 - 2:1, Соде, 60 - 3:1, Эдози, 73 - 4:1, Макэйти, 82 - 5:1.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4