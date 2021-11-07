Ничья "Спартака" в дерби, потеря "Зенита", позор ЦСКА и "Рубина": результаты 14-го тура РПЛ
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить ничейный результат "Зенита" в матче с "Уралом", ничью в поединке "Спартака" и "Локомотива", а также разгромные поражения ЦСКА и "Рубина" от "Сочи" и "Ростова" соответственно.
"Спартак" – "Локомотив" - 1:1 (0:1)
Голы: Керк, 23 - 0:1, Умяров, 64 - 1:1
"Ахмат" – "Нижний Новгород" - 3:1 (1:0)
Голы: Конате, 40 - 1:0, Косарев, 55 - 1:1, Пенчиков, 72 (автогол) - 2:1, Уткин, 90 - 3:1
"Ростов" – "Рубин" - 5:1 (1:1)
Голы: Бакаев, 35 - 0:1, Байрамян, 42 - 1:1, Полоз, 50 - 2:1, Альмквист, 55 - 3:1, Соу, 65 - 4:1, Глебов, 82 - 5:1
"Урал" - "Зенит" - 0:0
"Сочи" - ЦСКА - 4:1 (3:0)
Голы: Юсупов, 3 - 1:0, Кассьерра, 14 - 2:0, Кассьерра, 16 - 3:0, Зайнутдинов, 57 - 3:1, Юрганов, 87 - 4:1
"Крылья Советов" - "Химки" - 3:0 (2:0)
Голы: Сарвели, 20 - 1:0, Сергеев (пен), 39 - 2:0, Ежов, 71 - 3:0
"Динамо" - "Краснодар" - 1:0 (0:0)
Гол: Грулев, 73 - 1:0
"Арсенал" - "Уфа" - 0:0
Положение команд: "Зенит" - 30, "Сочи" - 27, "Динамо" - 26, "Локомотив" - 25, ЦСКА - 23, "Крылья Советов" - 22, "Краснодар" - 21, "Рубин", "Спартак" - 19, "Ахмат" - 18, "Ростов" - 16, "Уфа", "Нижний Новгород" - 14, "Арсенал" - 13, "Химки" - 12, "Урал" - 11.
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