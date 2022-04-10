Ничья в матче лидеров, феерия "Челси", провал "МЮ": результаты 32-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить ничью между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в матче лидеров, крупную победу "Челси" над "Саутгемптоном", а также поражение "Манчестер Юнайтед" от "Эвертона".

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" - 2:2 (2:1)

Голы: де Брюйне, 5 - 1:0, Жота, 13 - 1:1, Жезус, 36 - 2:1, Мане, 46 - 2:2

"Лестер" – "Кристал Пэлас" - 2:1 (2:0)

Голы: Лукман, 39 - 1:0, Дьюзбери-Холл, 45 - 2:0, Заа, 65 - 2:1

"Астон Вилла" - "Тоттенхэма" - 0:4 (0:1)

Голы: Сон, 3 - 0:1, Кулушевски, 50 - 0:2, Сон, 66 - 0:3, Сон, 71 - 0:4

"Саутгемптон" - "Челси" - 0:6 (0:4)

Голы: Алонсо, 8 - 0:1, Маунт, 16 - 0:2, Вернер, 21 - 0:3, Хаверц, 31 - 0:4, Вернер, 49 - 0:5, Маунт, 54 - 0:6.

"Арсенал" - "Брайтон" - 1:2 (0:1)

Голы: Троссард, 29 - 0:1, Мвепу, 67 - 0:2, Эдегор, 89 - 1:2.

"Уотфорд" - "Лидс" - 0:3 (0:1)

Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Родриго, 73 - 0:2, Харрисон, 86 - 0:3.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (1:0)

Гол: Гордон, 27 - 1:0.

"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)

Гол: Вуд (пен), 72 - 1:0.

"Норвич" - "Бернли" - 2:0 (1:0)

Гол: Лис-Мелу, 9 - 1:0, Пукки, 86 - 2:0

"Брентфорд" - "Вест Хэм" - 2:0 (0:0)

Голы: Мбемо, 48 - 1:0, Тони, 64 - 2:0

Положение команд: "Манчестер Сити" - 74 (31), "Ливерпуль" - 73 (31), "Челси" - 62 (30), "Тоттенхэм" - 57 (31), "Арсенал" - 54 (30), "Вест Хэм" - 51, "Манчестер Юнайтед" - 51 (31), "Вулверхэмптон" - 49, "Лестер" - 40 (29), "Кристал Пэлас", "Брайтон" - 37 (31), "Астон Вилла" - 36 (31), "Брентфорд" - 36, "Саутгемптон" - 36 (31), "Ньюкасл" - 34 (31), "Лидс" - 33, "Эвертон" - 28 (30), "Бернли" - 24 (30), "Уотфорд" - 22 (31), "Норвич" - 21 (31).

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