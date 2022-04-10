Ничья в матче лидеров, феерия "Челси", провал "МЮ": результаты 32-го тура АПЛ

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Ничья в матче лидеров, феерия "Челси", провал "МЮ": результаты 32-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить ничью между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в матче лидеров, крупную победу "Челси" над "Саутгемптоном", а также поражение "Манчестер Юнайтед" от "Эвертона".

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" - 2:2 (2:1)
Голы: де Брюйне, 5 - 1:0, Жота, 13 - 1:1, Жезус, 36 - 2:1, Мане, 46 - 2:2

"Лестер" – "Кристал Пэлас" - 2:1 (2:0)
Голы: Лукман, 39 - 1:0, Дьюзбери-Холл, 45 - 2:0, Заа, 65 - 2:1

"Астон Вилла" - "Тоттенхэма" - 0:4 (0:1)
Голы: Сон, 3 - 0:1, Кулушевски, 50 - 0:2, Сон, 66 - 0:3, Сон, 71 - 0:4

"Саутгемптон" - "Челси" - 0:6 (0:4)
Голы: Алонсо, 8 - 0:1, Маунт, 16 - 0:2, Вернер, 21 - 0:3, Хаверц, 31 - 0:4, Вернер, 49 - 0:5, Маунт, 54 - 0:6.

"Арсенал" - "Брайтон" - 1:2 (0:1)
Голы: Троссард, 29 - 0:1, Мвепу, 67 - 0:2, Эдегор, 89 - 1:2.

"Уотфорд" - "Лидс" - 0:3 (0:1)
Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Родриго, 73 - 0:2, Харрисон, 86 - 0:3.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (1:0)
Гол: Гордон, 27 - 1:0.

"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Вуд (пен), 72 - 1:0.

"Норвич" - "Бернли" - 2:0 (1:0)
Гол: Лис-Мелу, 9 - 1:0, Пукки, 86 - 2:0

"Брентфорд" - "Вест Хэм" - 2:0 (0:0)
Голы: Мбемо, 48 - 1:0, Тони, 64 - 2:0

Положение команд: "Манчестер Сити" - 74 (31), "Ливерпуль" - 73 (31), "Челси" - 62 (30), "Тоттенхэм" - 57 (31), "Арсенал" - 54 (30), "Вест Хэм" - 51, "Манчестер Юнайтед" - 51 (31), "Вулверхэмптон" - 49, "Лестер" - 40 (29), "Кристал Пэлас", "Брайтон" - 37 (31), "Астон Вилла" - 36 (31), "Брентфорд" - 36, "Саутгемптон" - 36 (31), "Ньюкасл" - 34 (31), "Лидс" - 33, "Эвертон" - 28 (30), "Бернли" - 24 (30), "Уотфорд" - 22 (31), "Норвич" - 21 (31).

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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