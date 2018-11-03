Ничья в московском дерби: ЦСКА в большинстве не смог дожать "Динамо"

Дерби между "Динамо" и ЦСКА в силу исторических событий, а также принадлежности к одному городу, который одновременно является еще и столицей, воспринималось как центральное в 13 туре РПЛ. Кроме всего прочего, обеим командам катастрофически нужны были очки, чтобы, однако, решать совершенно разные задачи. Гончаренко прекрасно знал, что "Локомотив" свой матч против "Арсенала" выиграл и поднялся на вторую строчку, а это означало, что для дальнейшей борьбы за вторую строчку и прямое попадание в группу Лиги Чемпионов нужно было побеждать в каждой встрече, в том числе и сегодня. А "Динамо" по ходу сезона в силу натужности в финальной стадии атак оказался в нескольких баллах от зоны переходных матчей.

Первый тайм противостоянии получился не очень зрелищным, если не сказать "очень незрелищным". Команды совершили лишь 4 удара по воротам на двоих, которые уместились между целыми десятиминутками борьбы и прорывом по флангах, которые заканчивались навесом на голову или в ногу защитникам. Более того, на 15 минуте Дмитрий Хохлов потерял своего лучшего опорного полузащитника в лице Самбы Соу, который дёрнул мышцу и досрочно ушел в поля.

Если "Динамо" было совсем уж пассивным в атаке, то ЦСКА пытался хоть что-то создать. На 13 минуте Чалов выходил на ударную позицию, обыграв Шунина, но не смог попасть в дальний угол. А на 35 минуте армейцы создали очень неплохую комбинацию: Влашич соорудил неплохую подачу в штрафную, Чалов головой скинул мяч дальше, Дзагоев выскочил на свидание с Шуниным, но вратарь спас ворота.

Во втором тайме ЦСКА придавило еще больше, но их удары не достигали цели. Все началось с попытки Влашича на 58 минуте. Хорват сместился с правого края и сильно выстрелил из-за пределов штрафной площади. Игровой снаряд летел очень перспективно, но в итоге прошел мимо дальней крестовины, словно астероиды облетают планеты по их орбитам.

За две минуте до этого, кстати, на поле вышел Абель Эрнандес, который наконец-то восстановился после недавнего повреждения. Именно уругваец соорудил очень неплохую попытку выйти вперед на 70 минуте. После подачи с углового и нескольких отскоков внутри штрафной площади Абель первым касанием получил мяч в двенадцати метрах от ворот, а вторым запускал снаряд в дальний угол, но тот полетел заметно выше ворот.

На 81 минуте любые надежды Хохлова на то, что его подопечные все же проведут свою единственную толковую атаку в матче и выиграют его, канули в воду. Константин Рауш сорвал атаку, разгоняемую Обляковым, и получил вторую желтую карточку, оставив своих партнеров по команде в меньшинстве. После этого ЦСКА стал тут же обкладывать штрафную "Динамо", особенно старался Фернандес, но его передачи не доходили до нападающих, заставляя Гончаренко нервно ходить по бровке.

В самой концовке подопечные Хохлова даже могли выйти вперед после невероятно быстрой атаки – Шунин подал со свой половины поля, Луценко скинул дальше, Черных ударил из пределов штрафной, но снаряд полетел выше ворот. Таким образом обе команды заработали по баллу в московском дерби. ЦСКА временно остался на пятом месте, но может опустится ниже после завтрашних баталий "Спартака" и "Рубина". "Динамо" тоже не сместился с 10 места, продлив тем самым свою безголевую серию до 5 из последних 6 матчей.

"Динамо" – ЦСКА – 0:0

Удаление: Рауш, 81

"Динамо": Шунин – Морозов, Хольмен, Евгеньев, Шунич, Рауш – Жоазиньо, Соу (Москвичев, 17), Теттех (Соснин, 62), Черных – Панченко (Луценко, 71).

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин (Хосонов, 88) – Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Щенников, 71), Дзагоев (Эрнандес, 56) – Чалов.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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