Ничья в пользу "Барселоны": "Атлетико" и "Реал" обошлись без голов

Столь насыщенная программа субботнего европейского футбольного уик-энда завершалась событием, которое не мог пропустить ни один настоящий ценитель испанского футбола, ведь свою историю бескомпромиссных противостояний на новом стадионе открывали "Атлетико" и "Реал". В центральном матче 12-го тура Ла Лиги два мадридских гранда сразились на великолепном новом стадионе "Ванда Метрополитано". Особой перчинки столичному дерби прибавлял тот факт, что у команд имелось одинаковое количество очков, а отставание до лидера "Барселоны", после того, как "блаугранас" переиграли в этом туре "Леганес" увеличилось до 11 пунктов. Поэтому проигрывать нельзя было никому, да и ничья ни тех, ни других совсем не устраивала.

На дерби оба наставника выставили всех самых лучших. Зинедин Зидан обрадовался возвращению Дани Карвахаля, залечивающего долгое время травму и сразу же поставил его в старт. Диего Симеоне удивил только тем, что на левый фланг обороны предпочел отправить молодого воспитанника академии Лукаса Эрнандеса – старшего брата того самого Тео Эрнандеса, который этим летом сменил полосатую футболку на сливочную и теперь довольствуется лишь попаданием в заявку на игру.

Огненно начали матч хозяева поля. Уже на третьей минуте поединка просто обязан был открывать счет "Атлетико". Посчастливилось Анхелю Корреа вывалиться на свидание с Касильей, но аргентинский форвард умудрился пробить мимо ворот. После жаркого старта команды на какое-то время успокоились, проводя схватку в тактической борьбе. Неуступчивость "матрасников" и "галактикос" выливалась в частые нарушения правил, а однажды арбитру довелось буквально разнимать вспыливших футболистов.

Во второй половине первого тайма лучше проявляли себя гости. Как всегда неустанно носился по своей бровке Марсело, но регулярные прострелы низом от бразильца не находили своего адресата. По сути, "Реал" имел всего два голевых момента, но сначала Тони Кроос, элегантно подсекая мяч над Облаком, не попал в ближнюю "шестерку", а чуть позже Лукас Эрнандес, огрев ногой по лицу Серхио Рамоса, помешал тому вколотить мяч головой.

На второй тайм уже не вышел капитан королевского клуба, получивший травму, а вместо него Зидан выпустил Начо. С началом второй 45-ти минутки команды для достижения результата избрали футбольные шахматы. От этого вся зрелищность игры пропала, и зрителям ничего не оставалось, кроме как дождаться забитого гола, причем в любые ворота, чтобы хоть как-то заставить участников сего действия рисковать. В концовке матча гости выдали небольшой спурт, но заставить Облака вытаскивать сферу из сетки собственных ворот им так и не удалось.

Итак, "Атлетико" и "Реал" расписали "сухую" ничью, которая только на руку лидеру "Барселоне".

"Атлетико" – "Реал" – 0:0

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Лукас Эрнандес, Ньигес, Томас (Карраско, 54), Габи, Коке, Гризманн (Торрес, 76), Корреа (Гамейро, 76)

"Реал": Касилья, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос (Начо, 46), Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Бензема (Асенсио, 76), Роналду

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Леганес" - "Барселона" | http://soccernews.ru