Ничья в пользу "Барселоны": "Севилья" и "Атлетико" разошлись миром на "Рамон Санчес Писхуан"

Сегодня в главном матче 18 тура испанской Ла Лиги сошлись два представители первой тройки чемпионата – "Севильи" и "Атлетико". Встреча была омрачена множеством отсутствующих игроков, особенно это касалось "матрасников", у которых на левом фланге обороны, в связи с отсутствием Фелипе Луиса и Лукаса Эрнандеса был вынужден играть Сауль. Кроме того, Диего Симеоне вышел играть без чистого классического центрального нападающего, так как главный представитель этого амплуа в системе "Атлетико" – Диего Коста – тоже задержался в лазарете.

СЕВИЛЬЯ - АТЛЕТИКО: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Изначально от битвы "Севильи" и "Атлетико" ждали максимум борьбы и минимум голевых моментов, даже несмотря на то, что "нервионцы" являются второй самой результативной командой лиги и одним из лидеров по среднему количеству ударов за матч. И до второй половины первого тайма такие прогнозы оправдывались. Команды нанесли всего 1 удар в створ на двоих, подопечные Пабло Мачина контролировали мяч, Диего Симеоне традиционно играли в обороне, а количество штрафных переваливало за 10. А потом "Севилья" взорвала игру.

На 36 минуте на оперативный простор вышел Андре Силва. Португалец протащил мяч до штрафной площади и выстрелил точно в дальний угол из района дуги. Игровой снаряд миновал Облака, но в сетку не залетел – штанга! А уже через минуту атака по правому краю привела к логическому завершению. Навас прострелил, Каррисо подправил, а Бен Йеддер с разворота первым касанием отправил "кожаный" снаряд в дальний угол ворот "матрасников" – 1:0. На 39 минуте Бен Йеддер даже мог оформить дубль, но, получив разрезающую передачу внутри штрафной площади, не смог переиграть Облака.

На перерыв команды пошли при равном счете. В течении всего тайма "матрасники" лишь изредка подходили к воротам Вацлика, но на 45 минуте защитники сбили Томаса Партея в 22 метрах от ворот, и арбитр Антонио Матеу Лаос назначил штрафной. К игровому снаряду подошел Антуан Гризманн и без проблем положил мяч в дальний верхний угол ‒ 1:1.

Второй тайм проходил в атмосфере первого – минимум моментов, максимум борьбы и постоянная интрига для тех, кто поставил на тотал меньше 2,5, так как 1 гол заставил бы гореть синим пламенем все подобные прогнозы. Первый голевой момент во второй половине встречи прилетел на 70 минуте, при этом, он был очень похож на эпизод с голом "нервионцев". После подачи с правого фланга последовала скидка на Бен Йеддера, после которой француз с разворота целил в дальний угол, но не попал – игровой снаряд пролетел в нескольких десятках сантиметров от штанги. А на 82 минуте пришло время Гризманна, который должен был решать исход встречи. Футболисты "Атлетико" нашли брешь в обороне "Севильи" и вывели Антуана на свидание с Вацликом. Француз пробил внешней стороной стопы, но бесхитростно – чешский голкипер взял мяч.

В конце встречи мяч несколько раз опасно полетал по обеих штрафных площадях, но в сетку так и не залетел. Особенно старался Гнаньон, который на 86 минуте решился на выстрел из-за пределов штрафной и чуть было не попал в дальний угол – вратарь спас. С противной стороны старания игроков старания представителей Севильи поддержал Томас Партей, но его удар с дальней дистанции также был отражен вратарем. В итоге 1:1. Обе команды набрали по одному баллу и дали возможность "Барсе" уйти в отрыв, если те чуть позже вечером победят "Хетафе".

"Севилья" – "Атлетико" – 1:1

Голы: Бен Йеддер, 37 – 1:0; Гризманн, 45 – 1:1

"Севилья": Вацлик – Каррисо, Гомес, Гнаньон (Амаду, 90) – Навас, Банега, Меса, Эскудеро – Сарабия (Промес, 79) – Силва, Бен Йеддер (Хиль, 90+3).

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Сауль – Коке, Родри, Партей, Лемар (Витоло, 60) – Корреа (Монтеро, 79), Гризманн.