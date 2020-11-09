Ничья в пользу интриги: Клопп и Гвардиола устроили тактические бои, и поделили очки на "Этихаде" на фоне усталости

Вчера на стадионе "Этихад" встречались две сильнейшие команды Англии сезона 2019/20 – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". В текущем чемпионате "Ливерпуль" набрал 16 очков и лидировал после 7 туров. "Горожане" имели в активе 11 пунктов в 6-ти матчах – это вторая половина турнирной таблицы. В июле подопечные Гвардиолы разгромили мерсисайдцев на "Этихад" со счетом 4:0. Правда, на тот момент "Ливерпуль" уже обеспечил себе чемпионство. Последняя победа "красных" на поле "Сити" в рамках АПЛ датирована еще 2015 годом – тогда мерсисайдцы взяли верх со счетом 4:1. Юрген Клопп выставил крайне атакующий состав, найдя место на поле Салаху, Мане, Фирмино и Жоте. Напомним, что португалец оформил хет-трик в ворота "Аталанты" в Лиге Чемпионов, а в целом его голевая серия насчитывала уже 4 матча, в которых он отметился 6-ю забитыми мячами. Команды начали с разведки, не особо форсируя события, и ограничились несколькими полумоментами. "Ливерпуль" все же действовал несколько активнее, что принесло свои плоды – первый же действительно острый эпизод в матче привел к пенальти. Мане упал в штрафной после контакта с Уокером, а Крейг Поусон без колебаний назначил 11-метровый. К мячу подошел Мохамед Салах и легко переиграл Эдерсона. 0:1 уже на 13-й минуте – "Ливерпуль" быстро повел в счете.

Хозяева имели свой шанс, но Стерлинг не смог переиграть Алиссона из выгодной позиции – бразильский кипер сыграл надежно. "Сити" все же отыгрался на 31-й минуте. Затяжная атака "горожан" (19 подряд точных передач!) завершилась пасом Де Брюйне на Жезуса. Бразилец классно разобрался с Трентом Александром-Арнольдом и протолкнул мяч мимо Алиссона. Роскошное исполнение и индивидуальное мастерство – 1:1. Здесь же Де Брюйне мог вывести свою команду вперед, но немного не попал в створ. Еще в первом тайме команда Гвардиолы потеряла роскошный шанс выйти вперед. Гомес сыграл рукой после навеса Де Брюйне, Поусон после просмотра видеоповтора указал на "точку" уже в ворота Ливерпуля. К мячу подошел сам Де Брюйне. Бельгиец положил Алиссона на газон, но пробил мимо левого нижнего угла! По итогу, первый тайм так и завершился миром – 1:1.

Вторая половины игры стартовала с момента "Ливерпуля". После удара Салаха Эдерсон опередил Фирмино и выбил мяч. После этого кипер успел встать и еще и потянул добивание от Жоты. Правда, лайнсмен все же зафиксировал офсайд. А вот шанс "Сити" был куда острее – Жезус избежал офсайда и пробил головой, но не попал! Де Брюйне в своем фирменном стиле приложился издали – чуть выше. Первая кадровая смена от Клоппа – Шакири вместо Фирмино. У "Сити" Бернарду Силва заменил Феррана Торреса. А вот вторая замена явно не порадовала немецкого тренера. Александр-Арнольд получил повреждения и не смог продолжить игру. Такое впечатление, что ничья устраивала обе команды. По крайней мере, в последнюю четверть поединка голевых моментов не было абсолютно. И Клопп, и Гвардиола решили довольствоваться одним набранным баллом, а испанец вообще использовал только одну замену. По итогу "Ливерпуль" набрал 17 пунктов и занимает 2 место в АПЛ (делит его с "Тоттенхэмом"). У "Ман Сити" 12 очков, но еще есть игра в запасе. Сейчас подопечные Гвардиолы находятся на 11 позиции, но плотность таблицы такова, что одна победа сразу возносит любую команду из десятки ближе к зоне Лиги Чемпионов.

Стратегическая ничья в равном матче

Поединок "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" мог стать украшением не менее крутого уик-энда, но после его завершения остался определенный осадок. На самом деле, матч прошел очень не вовремя – после трехнедельного еврокубкового марафона и перед поединками национальных сборных. Футболисты банально устали, а тренеры потеряли возможность усилить игру. Тот же Хосеп Гвардиола не от хорошей жизни сделал только одну замену, ведь кадровый резерв у "Сити" был существенно ограничен. Похоже, итоговая ничья удовлетворила обоих тренеров. Юрген Клопп сохранил преимущество над главным соперником, но и у "Сити" нет особых основания расстраиваться. У "горожан" еще есть в запасе матч с "Астон Виллой", поэтому по потерянным очкам отставание от Ливерпуля составляет лишь 2 очка. Мизер, учитывая продолжительность сезона, до завершения которого еще 30 туров. Конечно, Хосеп Гвардиола может говорить о потенциально потерянной победе, учитывая незабитый пенальти. Однако в целом матч получился равным, а преимущество "Сити" по xG (1.79 против 1.21) обусловлена ​​как раз неудачным 11-метровым, ведь вероятность гола в том моменте составила 80%. Если говорить со стороны обычного болельщика, то второй тайм противостояния даже подсознательно хотелось выключить, ведь моменты практически не возникали. Ну а для интересного завершения приведем несколько фактов, предоставленных АПЛ:

– "Манчестер Сити" не забивает больше одного гола за игру 5-й матч АПЛ подряд – антирекорд в тренерской карьере Гвардиолы, которая насчитывает уже 413 поединков в топ-лигах;

– Де Брюйне стал первым игроком АПЛ с октября 2018 года, который не попал в ворота, выполняя пенальти. Он повторил "достижение" Рияда Мареза – интересно, что он тоже ошибся в матче с "Ливерпулем".

– Салах забил 8 гол в стартовых 8-ми турах чемпионата. Египтянин повторил достижение Робби Фаулера (1995/96) и Фернандо Торреса (2009/10).

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников