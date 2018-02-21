Ничья в пользу каталонцев: "Челси" лишает себя победы над "Барселоной"

Центральным событием второй части первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов стало противостояние старых добрых знакомых "Челси" и "Барселоны". Эта парочка в новейшей истории самого престижного еврокубкового турнира успела подарить болельщикам массу впечатлений, поэтому были все основания ожидать бескомпромиссной, яркой и событийной дуэли и на этот раз. Последняя схватка шестилетней давности осталась за лондонцами, которые были явными андердогами. Тогда на стадии полуфинала "синие" в родных стенах взяли верх с минимальным счетом, а затем выстояли ничью на "Камп Ноу" против той самой легендарной команды Пепа Гвардиолы.

Перед этим матчем опять-таки именно каталонцы считались фаворитом. Ведь в этом сезоне, а особенно в последних встречах "Челси", мягко говоря, не впечатляет. Плюс ко всему имеют место быть большие разногласия внутри самого клуба. Ни для кого не секрет, что карьера Антонио Конте в Лондоне висит на волоске. В "Барселоне" ситуация противоположная – команда беспрепятственно лидирует в Ла Лиге, да и в целом получает удовольствие как от самого процесса футбола, так и результата. Что касается стартовых составов, то Эрнесто Вальверде обошелся без сюрпризов и выставил прогнозируемую одиннадцатку. В то время как тренерский штаб "пенсионеров", вопреки всем предсказаниям, решил не использовать больших форвардов Жиру или Морату, а в качестве ложной "девятки" в атаку делегировали Азара.

С первых же минут встречи "Барса" взяла мяч под свой контроль, "Челси" же сосредоточился в игре на контратаках, буквально всей командой расположившись на своей половине поля. "Блаугранас" неспешно строили свои атаки, понимая что ничейный счет больше устраивает их, а не соперника. Во второй половине первого тайма сценарий кардинально поменялся: "синие" стали все чаще созидать, а при потере мяча, прессинговали каталонцев уже на их территории.

По-настоящему первый опасный момент в матче возник у ворот тер Штегена: Виллиан в окружении нескольких футболистов "Барселоны" сместился в центр и по дуге направил мяч точно в угол, но спасла гостей от неминуемого гола штанга. На 41-й минуте ситуация повторилась: бразилец снова плотно выстрелил из-за пределов штрафной площади и мяч обстучал уже другую стойку владений немецкого кипера. Также свой шанс отличиться еще до перерыва имел Азар, но не сумел удачно подстроится под удар слета.

В начале второй половины встречи напомнил о себе Луис Суарес, который в своем стиле укрыл мяч от защитников и точно направил его в угол, тем не менее застать врасплох Тибо Куртуа не получилось. Зато на 62-й минуте наконец-то своего добился Виллиан. На этот раз двадцать второй номер лондонцев пробил низом, и сфера по дуге залетела в сетку ворот тер Штегена – 1:0. После пропущенного гола на поле мало что изменилось, "Барса" никак не могла взломать насыщенную оборону хозяев. А на 75-й минуте подопечным Вальверде решил помочь центральный защитник "пенсионеров" Кристенсен, который ни с того ни с сего отдал пас поперек поля и как следствие грубо обрезался. Сферу подхватил Иньеста и как на блюдечке выложил под удар Месси – аргентинцу не составило труда сравнять счет.

В оставшееся время команды больше ни на что не сподобились и отложили все вопросы до ответного матча на "Камп Ноу".

"Челси" – "Барселона" – 1:1

Голы: Виллиан, 62 – 1:0, Месси, 75 – 1:1

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас (Дринкуотер, 84), Канте, Алонсо, Виллиан, Педро (Мората, 83), Азар

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо (Видаль, 63), Иньеста (Гомеш, 90+2), Месси, Суарес

Богдан Архипенко

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