Ничья в пользу конкурентов: Аргентина и Уругвай разделили очки
Сборная Аргентины в 15 туре южноамериканского отбора к ЧМ-2018 встретилась с Уругваем. Команда Сампаоли на данный момент занимает лишь пятое место в турнирной таблице, поэтому ей была необходима только победа, чтобы не отпустить конкурентов. Уругваю также были необходимы три очка, так как плотность в таблице очень большая, каждая осечка может дорого стоить.
В составе сборной Уругвая на поле появился форвард "Барселоны" Суарес, участие которого было под вопросом. Луис получил травму в матче за Суперкубок Испании и первые матчи чемпионата страны пропустил. Сегодня же он составил пару Эдинсону Кавани. У Аргентины вышли в атаке Месси, Дибала и Икарди. В любой момент был готов усилить игру Серхио Агуэро, оставшийся на скамейке запасных.
Гости завладели инициативой на первых минутах матча, однако ничего опасного у ворот Муслеры не создали, уругвайцы же провели опасную контратаку: после потери Бильи Касерес убежал к воротам, прострелил на Суареса, но тому не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить мяч в сетку. Через пять минут Уругвай забил гол, когда после розыгрыша штрафного последовал заброс на Година, а тот точно пробил в верхний угол. При этом Диего находился в офсайде, поэтому арбитр взятие ворот отменил.
Затем игра успокоилась, уругвайцы закрыли аргентинских форвардов, не давая им приближаться к воротам. Икарди и Дибала были незаметны, лишь Месси несколько раз опасно пробивал по воротам, однако Муслера играл надежно. Уругвай же ближе к концу матча должен был открывать счет. После мощного выстрела Родригеса Ромеро отбил мяч прямо на Кавани, который расстреливал вратаря с нескольких метров, однако аргентинец продемонстрировал отличную реакцию, отразив мяч ещё раз. На подборе снова оказался игрок сборной Уругвая, далее последовал прострел от Весино на Кавани, тот пяткой пробил в ближний угол, но в створ не попал.
Во втором тайме аргентинцы также владели территориальным преимуществом, но ничего толкового у ворот Муслеры не могли. На помощь мог прийти стандарт, Месси отлично пробил со штрафного в правый угол, но Муслера в прыжке отразил мяч на угловой. Уругвайцы же сконцентрировались на обороне. За весь второй тайм они ни разу не ударили по воротам Ромеро, предпочитая разрушать атаки соперника. В итоге команды так и не забили друг другу. Аргентина осталась на пятом месте, а Уругвай - на третьем.
Уругвай – Аргентина 0:0
Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Гастон Силва, Нандес, Альваро Гонсалес (Корухо, 67), Весино, К. Родригес, Суарес (Стуани, 82), Кавани.
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Фасио, Отаменди, Акунья (Акоста, 61), Билья, Г. Писарро, Ди Мария (Корреа, 90), Месси, Икарди, Дибала (Пасторе, 71).
Вячеслав Горбачев
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