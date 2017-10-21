Ничья в пользу конкурентов: "Наполи" и "Интер" не сумели выявить победителя
Лидеры Серии А "Наполи" и "Интер" встретились между собой в рамках девятого тура Серии А, чтобы определить сильнейшего. Команда из Милана намеревалась сдвинуть своего соперника с вершины, а неаполитанцы, в свою очередь, собирались уйти в отрыв.
С первых минут хозяева поля завладели инициативой, заставив "Интер" уйти в оборону. Неаполитанцы совершили несколько подходов к воротам соперника, после чего создали неплохой момент: Кальехон и Мертенс в одной атаке проверили реакцию Хандановича, Самир отбил выстрел испанца, на добивании был Мертенс, но и с его ударом страж ворот "Интера" справился. Следом Инсинье пробивал головой с нескольких метров после навеса Гамшика, однако также не сумел переиграть Хандановича.
"Интер" в первом тайме был незаметен, гости несколько раз пробивали по воротам Рейны, при этом опасными эти выстрелы назвать было нельзя. Момент гостям удалось создать только ближе перерыву, когда Борха Валеро принял мяч после заброса из глубины поля, а затем с пяти метров пробил под перекладину – Рейна в прыжке достал "круглого", переведя его на угловой.
В начале второго тайма "Интер" снова мог открывать счет, но Альбиоль вынес мяч из пустых ворот после того, как Весино обыграл вратаря и пробивал в створ. После небольшого всплеска активности "Интер" снова отошел назад, а "Наполи" периодически совершал рейды к чужим воротам. То и дело стрелял с дальней дистанции Инсинье, однако в створ попасть не мог. Ближе к концу тайма к Лоренцо ушел с поля, и его дело продолжил вышедший на замену Рог. Удары стали опаснее, но все же Хандановичу пришлось вступать в игру только один раз. Рог пробил с 20 метров, вратарь отбил мяч перед собой, однако никто не сумел сыграть на добивании.
Последний шанс в этой игре упустил Мертенс, который ушёл от Миранды и в падении пробил в левый угол - бельгийцу также не удалось стать героем этой встречи. Команды сыграли вничью, которая в первую очередь обрадовала "Ювентус".
"Наполи" – "Интер" 0:0
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан (Рог, 76), Жоржиньо, Гамшик (Зелински, 72), Инсинье (Уна, 81), Кальехон, Мертенс.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Нагатомо, Весино, Гальярдини, Валеро (Мариу, 71), Кандрева (Канселу, 83), Перишич, Икарди (Эдер, 87).
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|9
|25
|2
|Интер Милан
|9
|23
|3
|Ювентус
|8
|19
|4
|Лацио
|8
|19
|5
|Сампдория
|8
|17
|6
|Рома
|7
|15
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|8
|14
|9
|Торино
|8
|13
|10
|Милан
|8
|12
|11
|Фиорентина
|8
|10
|12
|Аталанта
|8
|9
|13
|Удинезе
|8
|6
|14
|Кальяри
|8
|6
|15
|Хеллас Верона
|9
|6
|16
|Кротоне
|9
|6
|17
|Дженоа
|8
|5
|18
|СПАЛ
|8
|5
|19
|Сассуоло
|8
|5
|20
|Беневенто
|8
|0