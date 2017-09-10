Ничья в пользу "Зенита": "Ахмат" не пустил "Локомотив" на первое место

Московский "Локомотив" в 9 туре российской Премьер-Лиги пожаловал в гости к грозненскому "Ахмату". Победа выводила подопечных Юрия Семина на чистое первое место в турнирной таблице, ведь питерский "Зенит" несколькими часами ранее поделил очки с московским "Динамо". Однако хозяева считались фаворитами матча, хоть и с небольшим перевесом.

Матч начался на встречных курсах, и первый опасный момент создали хозяева: после подачи с угла поля Семенов нанес удар головой с близкого расстояния по воротам Гильерме, однако голкипер справился. Через пять минут "железнодорожники" ответили: снова подача с угла поля, Городов неудачно сыграл на перехвате, а Пейчинович не смог отправить мяч практически в пустые ворота, пробив выше. За десять минут до перерыва Миранчук приложился по мячу метров с 25-ти – немного неточно. Остаток тайма команды провели в равной борьбе и без опасных моментов у обоих ворот.

В начале второго тайма ситуация не поменялась - обе команды в первую очередь беспокоились о безопасности своих ворот. По истечении первой десятиминутки гости сумели выйти вперед: заработали "железнодорожники" штрафной на левом фланге, Фернандеш выполнил подачу, а Родолфо переправил снаряд с собственные ворота – 0:1 в пользу "Локомотива".

Через десять минут после подачи того же Фернандеша с углового Михалик выиграл борьбу в штрафной и нанес опасный удар по воротам ворот "Ахмата" – мяч угодил в крестовину. На добивание Кверквелия не попал в створ. В ответной атаке хозяева Садаев оказался на левой стороне штрафной, выдвинулся на него Гильерме, а Заур отпасовал в центр, однако нанести удар было некому.

За шесть минут до конца основного времени "Ахмату" все же удалось сравнять счет: после подачи с угла поля и нескольких попыток хозяев забросить мяч во владения Гильерме, Раванелли на подборе принял мяч и из-за пределов штрафной пробил по воротам, после небольшого рикошета мяч оказался в сетке – 1:1. Имели шанс грозненцы вырвать победу в матче, но удар Митришева на последней минуте основного времени парировал Гильерме.

"Ахмат" – "Локомотив" – 1:1

Голы: Родолфо, 55 – 0:1 (автогол), Раванелли, 84 – 1:1.

"Ахмат": Городов, Родолфо, Мохаммади, Уциев, Семенов, Исмаэл, Иванов (Раванелли), Бериша (Лео, 61), Швец, Митришев, Мбенг (Садаев, 61).

"Локомотив": Гильерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук Антон (Баринов, 82), Денисов, Фернандеш, Миранчук Алексей, Фарфан, Игнатьев, Эдер (Тарасов, 63).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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